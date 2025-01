Hoelang mag Franco Colapinto aan de slag voor Alpine? In het officiële persbericht werd alleen maar gesproken over een ‘meerjarig contract’ met de Franse renstal. Colapinto’s manager María Caterineu onthult nu hoeveel jaar de samenwerking precies inhoudt, en hoe de onderhandelingen met Alpine-adviseur Flavio Briatore zijn verlopen.

Alpine maakte begin januari bekend dat Franco Colapinto het Franse team komt versterken. De Argentijn gaat aan de slag als test- en reservecoureur, en de druk op rookie Jack Doohan neemt daardoor gelijk flink toe. Mocht de Australische debutant namelijk tegenvallen, dan kan Alpine naar verluidt Colapinto naast Pierre Gasly in het Alpine-stoeltje zetten. Doohan zou namelijk volgens geruchten een stevige prestatieclausule in zijn contract hebben.

Vijf jaar

Colapinto’s manager, María Catarineu, onthult in ieder geval alvast een paar details uit het contract van haar cliënt. Opmerkelijk daarbij is dat de manager de duur van het contract prijsgeeft. Williams, waar Colapinto eerder nog onder contract stond, heeft de Argentijn “voor vijf jaar aan Alpine gegeven”.

LEES OOK: Alpine bevestigt komst Colapinto, meteen druk op Doohan

De deal tussen de twee renstallen werd bereikt na lange, ‘complexe’ onderhandelingen. “Maar Flavio (Briatore, red.) was altijd zeer volhardend en de laatste paar weken was hij erg intens”, vertelt Catarineu aan het Argentijnse Infobae. “De dag dat we elkaar voor het eerst spraken, zei hij: ‘Ik heb het talent gezien en ik wil hem. Hij volgde alle races op de voet en hoe hij zich als F1-coureur ontwikkelde in de negen Grands Prix die hij kon rijden.”

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

Niet één, maar twee edities om 2025 mee te beginnen! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaaroverzicht 2024 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Ook is er een technisch jaaroverzicht en een eindrapport door Tom Coronel! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)