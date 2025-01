Franco Colapinto was dé verrassing van 2024. De Argentijn verving de ondermaats presterende Logan Sargeant in Monza, en maakte in de laatste races van het seizoen meteen een goede indruk op de verschillende teams. Alpine zou naar verluidt nu zelfs dicht bij een contractdeal met Colapinto zijn.

Franco Colapinto pakte in zijn tweede race als Williams-coureur, in Azerbeidzjan, al gelijk punten, waardoor veel teams overwogen om de Argentijn te contracteren. Red Bull en Alpine contacteerden al meteen Colapinto’s management. De gesprekken met Red Bull wierpen echter niet zijn vruchten af voor de Argentijn, want de Oostenrijkse renstal besloot Red Bull-junior Isack Hadjar het Racing Bulls-stoeltje naast Yuki Tsunoda te geven.

LEES OOK: Alpine breidt verder uit, voegt nieuwe reservecoureur Ryō Hirakawa toe

Naar verluidt overweegt Alpine echter nog steeds om Colapinto aan het Franse team toe te voegen. De Argentijnse sportkrant Olé weet te vertellen dat het Franse team gauw zal onthullen welke rol hun landgenoot krijgt bij Alpine, ondanks dat de renstal begin december nog voor Jack Doohan als teamgenoot van Pierre Gasly koos.

Prestatieclausule?

Welke rol Colapinto dan bij het team krijgt, is nog niet bekend. Volgens de geruchten zou het contract van Doohan een prestatieclausule bevatten, waardoor Alpine de Australiër al na een paar races mag vervangen. Adviseur Flavio Briatore gaf eerder ook al aan geïnteresseerd te zijn in Colapinto naar Alpine halen. “Ik ben geïnteresseerd in elke coureur die snel is,” vertelde de Italiaan tegen Auto Motor und Sport. Briatore benadrukte toen wel dat Colapinto eerder voor 2026 dan 2025 een optie zou zijn.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

Niet één, maar twee edities om 2025 mee te beginnen! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaaroverzicht 2024 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Ook is er een technisch jaaroverzicht en een eindrapport door Tom Coronel! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)