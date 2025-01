Het wordt alsmaar drukker in de renstal van Alpine. Het Franse team kondigt op donderdag aan dat het de Japanse Ryō Hirakawa heeft toegevoegd aan de poule met reservecoureurs. De jonge coureur mag ook gelijk in april zijn Formule 1-debuut maken, wanneer hij voor zijn thuispubliek in Japan de eerste vrije training rijdt.

Eerder maakte Alpine al bekend dat Formule 2-coureur Paul Aron de Franse renstal eveneens als reservecoureur komt versterken. Het team besloot met de contractering van Hirakawa hun talentpoule nog verder uit te breiden, zodat het team op meerdere coureurs ’tijdens het seizoen een beroep kan doen voor test- en rijopdrachten’. De bekendmaking komt ten midden van de geruchten dat ook Franco Colapinto binnenkort een plaatsje krijgt bij Alpine.

Geweldige kans

Hirakawa brengt in ieder geval een ‘schat aan ervaring’ mee naar het Franse team, en won eerder al de 24 Uur van Le Mans. Ook is de Japanse coureur tweevoudig Hypercar-kampioen in het FIA World Endurance Championship. “De kans op circuittijd in een Formule 1-auto is het toppunt voor coureurs en ik vind het geweldig om tijdens de Japanse Grand Prix voor mijn thuispubliek in de eerste vrije training te rijden”, reageert Hirakawa in het persbericht. “Het is een geweldige kans om samen te werken met zo’n toegewijd team dat gebruik maakt van de brede ervaring van zijn rijderspoule.”

Ook teambaas Oliver Oakes kijkt uit naar de samenwerking met Hirakawa, en benadrukt het belang van de komst van de Japanner. “Hij voegt een breed scala aan race-ervaring toe aan ons huidige team en vergroot de talentenpoule waarop we gedurende het seizoen een beroep kunnen doen. Hij zal een belangrijke rol spelen bij de ondersteuning van het team op verschillende ontwikkelingsgebieden door middel van ons TPC-programma en simulatorwerk”, besluit Oakes.

