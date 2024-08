Het zit niet mee voor Mick Schumacher. Nadat de coureur eerder al door Alpine werd overgeslagen, moet hij nu ook toekijken hoe Franco Colapinto plaatsneemt in het Williams-stoeltje naast Alexander Albon. Voormalig F1-coureur Ralf Schumacher snapt niet waarom de Britse renstal voor de Argentijnse rookie heeft gekozen.

Mick Schumacher reed in 2021 en 2022 voor het team van Haas, maar moest toen zijn plaats afstaan aan Nico Hülkenberg. Sinds zijn Haas-jaren probeert Schumacher om weer via verschillende wegen de Formule 1 in te komen, maar tot nu toe wil dat nog niet echt lukken. Nadat de coureur eerder via Instagram vernam dat Jack Doohan de nieuwe Alpine-coureur wordt, ziet hij nu hoe Franco Colapinto in Monza zijn debuut maakt als vervanger van Logan Sargeant.

“Je kunt deze beslissing misschien respecteren, omdat Colapinto een coureur uit het jeugdontwikkelingsprogramma van Williams is,” geeft voormalig Williams-coureur Ralf Schumacher wel toe, tegenover Sky Germany. Toch snapt Schumacher de beslissing van zijn voormalig werkgever niet. “Maar ik vind het absurd en onverstandig vanuit het oogpunt van prestaties.”

Risico voor Williams?

De Argentijnse Colapinto heeft al eerder vrije trainingen gereden in de FW46, maar stapt in Monza voor het eerst een heel Grand Prix-weekend in de Williams-bolide. Volgens Schumacher neemt Williams een groot risico door een onervaren coureur achter het stuur te zetten. “Ik denk dat het risico voor het raceteam en ook voor de coureur veel en veel groter is dan wanneer ze iemand met ervaring zoals Mick hadden ingezet”, aldus Schumacher.

