Voormalig Formule 1-coureur Mick Schumacher kwam er via een Instagrambericht achter dat hij geen stoeltje krijgt bij Alpine. Dat onthulde zijn oom Ralf Schumacher, die daarom geen enkel goed woord over heeft voor de Franse renstal. Mick Schumacher geeft zelf de hoop op een Formule 1-stoeltje nog niet op.

Mick Schumacher reed in 2021 en 2022 voor Haas, maar moest het veld ruimen voor Nico Hülkenberg. De Duitser hoopt nog altijd om terug te kunnen keren in de Formule 1, en was één van de kanshebbers voor het Alpine-stoeltje naast Pierre Gasly. Alpine koos uiteindelijk toch voor coureur uit eigen kweekvijver Jack Doohan. Schumacher kwam daar via een Instagrambericht van het Franse team achter.

“Dat is absoluut niet de manier!”, verkondigde Schumachers oom en voormalig F1-coureur Ralf Schumacher tegen Sky Sports Germany. De Duitser had daarnaast ook geen enkel goed woord over voor Alpine. “Je kunt gewoon zeggen dat het team op dit moment sowieso volledig de weg kwijt is. Mensen worden eruit gegooid, er weer ingegooid en ga zo maar door. Flavio (Briatore, adviseur bij Alpine, red.) zweeft er een beetje boven.”

Mick Schumacher zelf blijft ondertussen voor een Formule 1-stoeltje strijden. “Uiteindelijk geef ik van mijn kant niet op”, zei de jonge Schumacher. “Er zijn nog twee plaatsen vrij en dus moeten we blijven pushen. Hopelijk met een goed resultaat aan het einde van het jaar. Je hebt al kunnen zien wat ik kan. Intern weten de teams dat ook.”

Sauber, Mercedes of Williams?

De twee teams die nog een stoeltje te vergeven hebben zijn Sauber en Mercedes, hoewel de Duitse renstal naar verluidt voor Andrea Kimi Antonelli kiest. De toekomst van Logan Sargant bij Williams is ook nog onzeker, en Mercedes-teambaas Toto Wolff ziet Schumacher ook wel bij het Britse team instappen.

“Als hij de kans bij Williams zou krijgen, zouden we dat toejuichen. Maar het is de beslissing van James Vowles”, zei Wolff tegen de pers in Zandvoort. “Ik hoop van harte dat Mick de kans krijgt, want we hebben de echte Mick nog niet gezien.” Liam Lawson is naar verluidt echter ook een potentiële kandidaat om Sargeant te vervangen.

