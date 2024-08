Jack Doohan, de nieuwste aanwinst van het Formule 1-team van Alpine, beschreef het ‘waanzinnige’ moment waarop hij zijn contract ondertekende. De 21-jarige Australiër zette zijn handtekening tijdens een testdag op Spa-Francorchamps, waar hij Pirelli-banden testte in de auto van 2024. Doohan komt volgend jaar naast Pierre Gasly terecht en is de tweede rookie voor het aankomende seizoen.

“Het was een hele coole ervaring,” zei Jack Doohan vrijdag tegen Speedcafe. “Ik was daar samen met mijn vader, die als getuige het contract ondertekende, en mijn coach Sergi (Bou Garcia, red.). Het was waanzinnig. Ik denk eerlijk gezegd dat het nog steeds helemaal tot me door moet dringen.”

De jonge Australiër vertelde dat hij zich lange tijd heel dichtbij dit moment had gevoeld, maar dat hij het pas echt kon geloven toen het nieuws officieel werd aangekondigd. “Tot het vandaag daadwerkelijk bevestigd werd door de Formule 1 en iedereen het kon zien, leek het bijna alsof het nog teruggedraaid kon worden,” gaf hij lachend toe.

Mick Doohan

Mick Doohan, Jack’s vader en vijfvoudig wereldkampioen op de motor, heeft een groot deel van zijn leven gewijd aan het ondersteunen van de ambities van zijn zoon. “Hij is ontzettend emotioneel en blij, maar realiseert zich ook wat er nu voor ons ligt,” zei Doohan over de reactie van zijn vader. “Het is weer een stap vooruit, een nieuwe mijlpaal. Het is iets waar niet alleen ik, maar ook hij de hele tweede helft van zijn leven in heeft geïnvesteerd. Hij heeft zoveel offers gebracht om mij op dit punt te krijgen.”

Jack Doohan zal de rest van 2024 doorgaan als reservecoureur voor Alpine voordat hij volgend seizoen de auto overneemt van Esteban Ocon. “Het is een geweldig gevoel dat al onze inzet nu beloond wordt. Tegelijkertijd weten we ook dat het echte werk nu pas gaat beginnen,” besloot hij.

