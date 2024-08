Mercedes maakte zaterdag bekend dat Kimi Antonelli, die één dag eerder tijdens VT1 de muur in reed, een vast stoeltje krijgt. Vanaf 2025 neemt de jonge Italiaan het stokje over van Lewis Hamilton. Voormalig Mercedes-coureur en oud-wereldkampioen Nico Rosberg twijfelt echter aan de keuze voor Antonelli. Hoewel de 18-jarige coureur ongetwijfeld ‘speciaal’ is, vraagt Rosberg zich af of zijn debuut niet te vroeg komt.

Nico Rosberg was een van de eersten die vraagtekens zette bij Andrea Kimi Antonelli. De coureur uit Bologna, die tijdens de GP van Zandvoort achttien kaarsjes uitblies, is een wereldtalent, maar volgens Rosberg bestaat er een kans dat hij bezwijkt onder de druk. “Misschien dat een team als Williams meer geschikt is”, vroeg hij zich eerder af.

‘Ik schudde mijn hoofd’

Inmiddels is bekend dat Antonelli in 2025 debuteert bij de silver arrows. Na een aantal geslaagde testdagen zette hij dit weekend zijn handtekening onder zijn eerste Formule 1-contract. Echter, Nico Rosberg heeft nog steeds twijfels. “Deze jongen is heel, heel speciaal, dat is een feit,” zei hij zaterdag tegen Sky Sports.

“Hij zou zomaar het grootste talent van de volgende generatie kunnen zijn”, vervolgde Rosberg. “Max Verstappen is nu de beste, maar in de toekomst kan Antonelli die status van hem overnemen. Toch denk ik persoonlijk dat het nog te vroeg is; ik keek net nog naar een persconferentie en ik schudde mijn hoofd. In gedachte zie ik mezelf daar dan staan, en ik had dit op mijn achttiende nooit gekund.”

“Hij mist ook het vertrouwen van een kampioenschap in de Formule 2”, voegde Rosberg eraan toe. “Natuurlijk heeft hij pech gehad dat hij een slechte auto heeft, maar daardoor heeft hij ook nog niet kunnen laten zien wat hij kan.” Antonelli won tot nu toe één sprintrace en één hoofdrace in de opleidingsklasse – hij staat op de zevende plek in het kampioenschap.

