George Russell had nooit verwacht dat zijn rol als voorzitter van de coureursvakbond zoveel om handen zou hebben. De 26-jarige Brit is sinds 2021 het kopstuk van de organisatie die de belangen van de verschillende Formule 1-coureurs moet verdedigen. In 2024 botste meerdere rijders met de FIA, waardoor Russell steeds meer ‘politieke’ spelletjes moest gaan spelen.

Sinds het vertrek van Sebastian Vettel en Romain Grosjean is George Russell de enige voorzitter van de zogeheten GPDA, de coureursvakbond binnen de Formule 1. Dit jaar werd hij geconfronteerd met de spanningen tussen zijn collega’s en FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem. Laatstgenoemde wil rijders steeds harder aanpakken voor grof taalgebruik. De GPDA reageerde door de FIA te verzoeken haar leden ‘volwassen’ te behandelen, waarop Sulayem aangaf dat coureurs zich niet moeten bemoeien met de manier waarop hij de autosport runt.

‘Alles draait om politiek’

Tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi legde Russell uit dat hij niet verbaasd was door alle politieke spelletjes. “Toen ik deze functie aanvaardde, had ik nooit verwacht dat ik er zoveel werk aan zou hebben en dat het zo politiek zou worden”, zei hij tegen Autosport. “Ik begrijp eigenlijk niets van deze kant van de sport. Het was meer vanuit een sportief perspectief en een veiligheidsperspectief dat ik mijn steentje wilde bijdragen. Maar nu draait het alleen nog maar om politiek.”

LEES OOK: Hamilton voorspelt voor Mercedes: ‘Jullie zullen meer succes beleven’

“Ik wil niet te veel commentaar geven op de wijzigingen binnen de FIA en de strengere regels voor coureurs”, vervolgde hij. “Ik ben niet goed genoeg opgeleid om hier iets over te oordelen. Maar het moge duidelijk zijn dat alle coureurs verenigd zijn en het beste voor hebben met de sport. We willen transparantie en we willen de FIA helpen waar dat kan. Zo simpel is het.”

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

Niet één, maar twee edities om 2024 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaaroverzicht 2024 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Ook is er een technisch jaaroverzicht en een eindrapport door Tom Coronel! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)