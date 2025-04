George Russell is verrast door zijn tweede plek in de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein. De Mercedes-coureur moet Oscar Piastri voor zich dulden, maar had vanmiddag niet durven denken dat hij ook maar één McLaren zou kunnen verslaan.

LEES OOK: Kwalificatie GP Bahrein in vogelvlucht: Piastri verovert pole position, Verstappen slechts zevende

Na afloop zegt een blije George Russell tegenover F1 TV: “Ik denk dat als iemand ons had verteld dat we binnen een halve seconde van de McLarens zouden zitten, we het meteen geaccepteerd zouden hebben. We dachten dat dat P3 het maximaal haalbare was. Dus om uiteindelijk als tweede te eindigen, is echt een bonus.”

Aan de tijd van Oscar Piastri kon de Mercedes-coureur niet tippen. Wel was het verschil kleiner dan aanvankelijk werd gedacht en eindigde Russell ruim boven Lando Norris, die zich als zesde kwalificeerde. “Ik denk dat het verschil zit in het feit dat de baantemperatuur nu lager is door de avond. We zagen het vanmorgen tijdens de derde vrije training: toen het warmer was, werden de McLarens sterker. Maar naarmate de kwalificatie vorderde, werden wij sneller en sneller. P2 is een goede uitgangspositie voor morgen. Maar ik denk dat het realistisch gezien een uitdaging zal zijn om te vechten met Oscar.”

