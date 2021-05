Sportmarketeer Chris Woerts dropte maandagavond een bommetje in Veronica Inside: Ziggo Sport zou de uitzendrechten voor de F1 na dit jaar kwijtraken aan een nieuwe betaalzender.

Het zou gaan om een Scandinavische mediapartij, de Nordic Entertainment Group, die in Scandinavië via zender Viasat en Viaplay al veel sport uitzendt. Het mediaconcern zou zijn pijlen nu ook op Nederland gericht hebben. Om hier naam te maken en bereik op te bouwen, is de megapopulaire Formule 1 natuurlijk een belangrijke aanwinst.

Ziggo Sport heeft nog niet op de F1-geruchten gereageerd, maar Woerts is stellig aan tafel bij Veronica Inside. “De Formule 1 zit nu nog bij Ziggo, maar zoals het er nu naar uitziet wordt donderdag bekendgemaakt dat ze naar een nieuwe partij gaan. Een nieuw platform. De Nordic Entertainment Group heeft het winnende bod uitgebracht.”

“De rechten gaan weg bij Ziggo, als het volgens plan verloopt”, vervolgt Woerts. Het prijskaartje dat daaraan zou hangen? “Boven de dertig miljoen per jaar.” De Nordic Entertainment Group zou andere partijen – zoals Ziggo, Amazon en RTL – (ruim) hebben overboden. Ook zou het de Bundesliga- en darts-rechten hebben gekocht of willen kopen

Verhuizen Mol en co. mee?

Zoals gezegd moet Ziggo Sport nog reageren op de berichtgeving. Of bekende Ziggo Sport F1-gezichten als Olav Mol en Jack Plooij meeverhuizen, weet Woerts niet, maar hij denkt van wel: “Want zij zijn zo aan de Formule 1 verbonden in Nederland.”

De Nordic Entertainment Group zou in Nederland een betaalzender voor sport willen opzetten, al is de exacte invulling nog onduidelijk. In Nederland zit de Formule 1 bij Ziggo eigenlijk al jaren ‘half’ bij een betaalzender: wie Ziggo als kabelprovider heeft, kan het gratis kijken. Wie dat niet heeft, moet een Ziggo Sport-pakket kopen.

De geruchten over het mogelijke vertrek van de F1 bij Ziggo hebben op social media uiteraard veel reacties opgeleverd. Een selectie:

Nou lekker dan.

Ziggo sport verliest de uitzendrechten voor de F1 volgend jaar. Wat gaan jullie doen @Olav_Mol @VanGamerenF1 @jackontracks @RobKamphuesF1 ? — Dirk M (@dikam75) May 18, 2021

Same, arme olav die al een stuk of 500 races heeft gedaan. Ik hoop echt dat ze hier nog iets op verzinnen bij ziggo om die rechten toch nog te krijgen op een of andere manier — Flo | wifey of sania and c (@Formulaflo) May 18, 2021

@Olav_Mol Kijk ik net naar Veronica Inside wordt daar verteld dat de F1 vertrekt bij Ziggo… klopt dat? Zou dat echt super jammer vinden.. vind juist dat jullie het zo goed doen..ook in combi met het café en zo… — Carolien Morsink (@CaatjeMvW) May 17, 2021

Wait kunnen echt geen F1 hebben zonder commentaar van olav hoor als ziggo dr mee op houdt — 𝐉𝐚𝐬𝐦𝐢𝐣𝐧 (@JasmijnF1) May 17, 2021