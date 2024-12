Twaalf jaar geleden maakte Lewis Hamilton de transfer naar Mercedes. De Brit had op dat moment slechts één Formule 1-titel op zijn naam staan. Na een succesvolle periode bij McLaren koos hij voor een ‘sprong in het diepe’ bij het destijds onbewezen Mercedes. Inmiddels weten we natuurlijk hoe die transfer heeft uitgepakt. Twaalf jaar later, met een overstap naar Ferrari in het vooruitzicht, zou de geschiedenis zich zomaar kunnen herhalen.

‘Formule 1 is een datasport’, zo luidt de bekende leus. De teams gebruiken immers enorme hoeveelheden data om het maximale uit hun bolides te persen. Naast technische gegevens zoals brandstofverbruik, bandenspanning en aerodynamica, bestaat er echter ook een schat aan historische data. Na bijna vijfenzeventig seizoenen Formule 1 zijn er talloze interessante statistieken verzameld. Sommige fanatieke fans doen niets liever dan deze gegevens analyseren. Zo ontdekte Instagram-gebruiker @f1statsguru opmerkelijke overeenkomsten tussen Lewis Hamiltons overstap naar Mercedes en zijn aankomende transfer naar Ferrari.

Bizarre gelijkenissen

Laten we eerst eens kijken naar Hamiltons laatste race namens McLaren, de GP van Brazilië van 2012. De regerende wereldkampioen van Red Bull, Sebastian Vettel, maakte een spin in de eerste ronde en kwam uiteindelijk als zesde over de streep. Tevens moest een jonge Sergio Pérez zijn race in de eerste ronde opgeven. Uiteindelijk zou een Britse McLaren coureur, Jenson Button, de race winnen. De twee Ferrari-coureurs completeerden het podium, met de Spaanse Fernando Alonso op P2.

Fast forward naar de laatste race van Hamilton namens Mercedes, de afgelopen GP van Abu Dhabi. De regerende wereldkampioen van Red Bull, Max Verstappen, maakte een spin in de eerste ronde en kwam uiteindelijk als zesde over de streep. Tevens moest Sergio Pérez zijn race in de eerste ronde opgeven. Uiteindelijk zou een Britse McLaren coureur, Lando Norris, de race winnen. De twee Ferrari-coureurs completeerden het podium, met de Spaanse Carlos Sainz op P2. Bizar!

Saillant detail: in zijn tweede seizoen bij Mercedes werd Lewis Hamilton wereldkampioen, mede dankzij ingrijpende wijzigingen in de reglementen. In 2026, wanneer hij aan zijn tweede seizoen bij Ferrari begint, staan er wederom grote veranderingen in de regelgeving gepland. Zal de geschiedenis zich herhalen? De tijd zal het leren.

