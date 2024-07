Aston Martin-coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll krijgen zondag tijdens de Grand Prix van Hongarije mogelijk grote problemen met hun banden. Uit gegevens van Pirelli blijkt dat het duo zo weinig sets over heeft dat een stint op zachte banden noodzakelijk is. Met de verwachte hitte tijdens de race wordt die compound echter als nagenoeg onbruikbaar betiteld.

Twee setjes van de harde compound en eentje van medium, of andersom. Dat is wat de teams probeerden te bewerkstelligen voor de race van zondag. Waarom? Daardoor kun je starten op hard of medium en kun je met beide compounds volstaan in de tweestopper die volgens bandenleverancier Pirelli de beste strategische keuze vormt. Teams kunnen in theorie ook nog de zachte band gebruiken, maar logisch is dat niet. De reden: de hoge temperaturen van het asfalt – rond de zestig graden – zondag op de Hungaroring.

Noodgreep?

Natuurlijk kúnnen teams anders besluiten, bijvoorbeeld als noodgreep tijdens de race of alles-of-niets poging in de slotfase. Wie weet waar de zachte band dan toch goed voor is. Maar dat die compound het niet lang volhoudt in de hitte, daarover zijn vriend en vijand het eens. Dat bleek vrijdag al toen het ook zo warm was op het circuit. Zie daar het probleem van Aston Martin: waar de andere teams kunnen besluiten om de zachte band te gebruiken, zal de renstal van Alonso en Stroll dat wel moeten.

Het is het gevolg van de beslissing van Aston Martin om zaterdag tijdens de derde vrije training de medium banden te gebruiken. Daardoor heeft het team als enige nog maar één set van hard en medium over per coureur. En dus moeten Alonso en Stroll ergens gedurende een tweestopper de zachte band gebruiken; bij de start of bij een pitstop. De enige uitweg is een eenstopper; onlogisch echter volgens Pirelli.

De topteams hebben dergelijke zorgen in elk geval niet. Maar hoe zit het daar met de nog beschikbare banden voor Max Verstappen en bijvoorbeeld zijn McLaren-rivalen Lando Norris en Oscar Piastri? Een overzicht:

Afhankelijk van de gekozen strategie zullen sommige coureurs vroeg stoppen en anderen juist langer gaan doorrijden. Ook voor de Grand Prix van Hongarije zette Pirelli weer enkele mogelijkheden op een rij wat betreft de fases waarin teams en coureurs het beste hun pitstop kunnen maken.

