Dat Lando Norris, Oscar Piastri en Max Verstappen met z’n drieën zullen uitvechten wie zondag de GP van Hongarije wint, is geen schokkende voorspelling. Voor wat ze waard zijn, wijzen de statistieken vooral in de richting van de Australiër.

“Ik verwacht vooral een strijd tussen ons beiden”, was de veelzeggende uitspraak van Piastri zaterdag na de kwalificatie, wijzend op een gevecht met teamgenoot Norris. Daarmee wilde de McLaren-coureur absoluut niet Verstappen uitvlakken. Piastri baseerde het op de constatering dat zijn team in Hongarije over de snelste auto beschikt. Iets dat Verstappen zonder meer onderschrijft.

Tweestrijd

Een tweestrijd binnen McLaren ligt dus het meest voor de hand in de jacht op winst. Als Verstappen wil winnen, moet hij in zijn eentje twee man van hetzelfde team kloppen. Dat lukte de Nederlander overigens tijdens de Britse GP, maar vooral ook doordat hij samen met het team zélf alles goed deed en McLaren juist verkeerde keuzes maakte. Een ezel stoot zich ook in de Formule 1 over het algemeen niet tweemaal aan dezelfde steen, een uitzondering daargelaten natuurlijk.

Verstappen gaf in de Red Bull vrijdag met de updates op de wagen blijk van snelheid in de RB20 met het oog op de race. Na de kwalificatie klonk hij echter een stuk minder optimistisch. Dat hij op P3 aan de ‘goede’ kant van de grid staat, kan hem wellicht nog wat helpen bij de start. Maar voor een zege hebben Norris en Piastri op voorhand betere papieren – niet eens vanwege de racepace an sich (zie hieronder), als wel het in theorie extra wapen dat samenwerking heet.

Bron: F1.com

Het kan de Australiër wel eens de winst bezorgen. Althans, als we de statistieken mogen geloven, Dat die niet alles – of soms zelfs helemaal niets – zeggen, oké. Maar toch: ze zijn er om genoemd te worden. En ze spreken vooral in het nadeel van Lando Norris:

De laatste keer dat McLaren in Hongarije de voorste startrij bezette, won de nummer 2 (destijds Jenson Button);

Al vier wedstrijden op rij is de winst naar een coureur gegaan die níet vanaf pole startte;

De laatste drie jaar wist de polesitter de Grand Prix van Hongarije niet te winnen

Geen goed voorteken voor Norris dus en omdat Verstappen in de Red Bull mogelijk niet snel genoeg is om de McLarens de baas te zijn, is het dus die andere coureur van de papaja-brigade die zomaar eens zou kunnen winnen. Het zou Piastri’s eerste Grand Prix-overwinning in de Formule 1 worden.

Het weer

Gaan de omstandigheden nog een rol spelen en zo ja, welke? Welnu, het wordt warm tijdens de race. Dat is geen goed nieuws voor teams die van plan waren om eventueel de zachte banden te gebruiken. Het wordt dus hard en medium tijdens de wedstrijd.

De hitte zal op de snelheid weinig effect hebben: McLaren maakt het hele weekend sowieso een prima indruk. Norris klaagde vrijdag overigens nog wel over de balans tussen het snel kunnen zijn in het begin van de ronde in verhouding tot het einde van de ronde. Dat is echter niet onoverkomelijk gebleken.

Outsiders

Kan iemand anders dan een coureur uit de top-3 nog voor een verrassing zorgen? Nee, zo luidt het voor de hand liggende antwoord. De Ferrari’s hebben het verrassend moeilijk op de Hungaroring; de rest van de topteams is simpelweg verder. Bij Mercedes valt het ook tegen; Lewis Hamilton start slechts als vijfde, George Russell was al in Q1 exit. Dat laatste gold zaterdag ook voor de onder druk staande Sergio Pérez; de vraag is vooral hoe lang Red Bull hem nog tolereert. Verstappen kan het niet in z’n eentje blijven opnemen tegen de rivalen in de strijd om bijvoorbeeld ook de constructeurstitel.

En verder…

…telt de race 72 ronden

…is een ronde op de Hungaroring 4381 meter

…bedraagt de kans op een safetycar 25 procent

…is Lewis Hamilton met acht zeges recordhouder

