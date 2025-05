Meerdere Formule 1-teams waarschuwen voor de strenge gewichtslimieten die in 2026 worden ingevoerd. Met ingang van de nieuwe reglementen moeten de bolides aan een aantal strikte eisen voldoen. Zo is het minimale gewicht van een Formule 1-auto vanaf 2026 vastgesteld op 768 kilo, 32 kilo minder dan de huidige limiet. Omdat de geëlektrificeerde aandrijflijnen juist zwaarder worden, belooft het een ‘enorme uitdaging’ te worden om de auto zo licht mogelijk te houden.

Op papier lijkt het logisch dat de Formule 1-auto’s in 2026 een stuk lichter worden. De nieuwe reglementen voor het chassis schrijven immers voor dat de wagens aanzienlijk kleiner moeten worden. De maximale wielbasis wordt met twintig centimeter verkort, en de breedte van de auto’s wordt teruggebracht tot honderdnegentig centimeter. Bovendien zal bandenleverancier Pirelli smallere banden introduceren om het gewicht nog verder te beperken.

Onderhuids dreigen de auto’s echter juist zwaarder te worden. Vanaf 2026 wordt het vermogen van een Formule 1-bolide gelijk verdeeld over een interne verbrandingsmotor en een batterij. Dat vereist uiteraard meer en zwaardere accu’s. Mogelijk zal gewicht in de toekomst een cruciale rol spelen in de competitiviteit. Vergeet motorvermogen of bandentemperaturen – de vraag is straks wie de lichtste auto weet te ontwerpen.

‘Grote uitdaging’

“Er is gewoon een getal uit de lucht gegrepen voor het gewicht van de auto”, verklaarde een kritische Christian Horner tijdens het raceweekend in Miami. “We hebben motoren die aanzienlijk zwaarder zijn, en een auto die lichter moet worden, dus het zal voor elk team een enorme uitdaging zijn om de gewichtslimiet te halen. Daarbij kost gewichtsbesparing enorm veel geld. Teams zullen daarin keuzes moeten maken, want uiteindelijk betekent minder ballast simpelweg snellere rondetijden. Dat neemt niet weg dat het een grote uitdaging wordt.”

Mercedes-teambaas Toto Wolff gaf eveneens aan dat het lastig zou worden om de limiet te halen, al steunde hij wel de beslissing van de FIA om het gewicht van een Formule 1-auto te verlagen. “Zoals Christian (Horner, red.) al zei, als team moet je keuzes maken”, aldus Wolff. “Hoeveel rondetijd schrijf je toe aan gewicht en ballast? Waar wil je op besparen? Je kunt andere prestatieonderdelen in gevaar brengen als je gewicht wilt besparen – of juist andersom. Het is een uitdaging. Uiteindelijk willen we de auto’s hiermee wendbaarder maken. Was dat belangrijk? Ik denk van wel. We moeten ergens beginnen. Die eerste stap zal ongetwijfeld moeilijk zijn, maar dat geldt voor iedereen.”

