De FIA zou nader onderzoek hebben gedaan naar het remsysteem aan de achterzijde van de MCL39. Het bestuursorgaan kiest na iedere Grand Prix een bolide uit de top-tien om nader te inspecteren. Het onderzoek naar de McLaren-auto wordt echter door de concurrentie extra scherp in de gaten gehouden. Meerdere teams, waaronder Red Bull, zouden hun zorgen hebben geuit over het voordeel van McLaren op het gebied van de koeling van de achterremtrommel. Dit is een belangrijke factor in het vermogen van de auto om de bandentemperatuur onder controle te houden.

McLaren bewees in Miami weer hét te kloppen team te zijn. Zowel Oscar Piastri (P1) als Lando Norris (P2) kwam een ruime dertig seconden voor best of the rest George Russell over de finishlijn. Het geheim achter de dominantie van McLaren is onder meer het superieure bandenmanagement van het team. Terwijl andere coureurs last hadden van een snelle degradatie aan hun rubber in Florida, leken de McLaren-coureurs daar geen enkel probleem mee te hebben.

Hoogtijd voor een nader onderzoek, lijkt Red Bull te hebben gedacht. De Oostenrijkse renstal zou met warmtecamera’s, volgens het Duitse Auto, Motor und Sport, hebben geprobeerd om de temperatuur bij de koelsleuven van de remmen van de MCL39 te meten.

Nader onderzoek van de FIA

De FIA koos naar verluidt na de GP Miami ervoor om diezelfde MCL39, en onder meer het remsysteem aan de achterkant van de auto, te onderzoeken. Het bestuursorgaan kiest na iedere race een auto uit de top-tien om nader te inspecteren. De uitslag van deze inspectie wordt vermoedelijk op de woensdag voorafgaand aan de GP Emilia-Romagna bekendgemaakt. De technische delegatie heeft vooralsnog geen verslag gemaakt voor de stewards. Dit is meestal een teken dat de auto in kwestie, in dit geval de MCL39, gewoon aan de regels voldoet.

Teambaas Andrea Stella adresseerde na de GP Miami ook het goede bandenmanagement van zijn team. “Er zit erg goed technisch werk achter”, zei de Italiaan tegen de aanwezig media. “We hebben holistisch gekeken naar alle karakteristieken die je in een auto kunt hebben en die het gedrag van de banden beïnvloeden.”

