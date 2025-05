Red Bull houdt het bandenmanagement van rivaal McLaren nog altijd nauwlettend in de gaten. De Oostenrijkse renstal trok vorig jaar al aan de bel, toen ze naar verluidt vermoedde dat de Britse renstal water in de banden injecteerde. Volgens meerdere bronnen probeert Red Bull met warmtebeeldcamera’s het mysterie van McLarens bandenmanagement te ontrafelen.

McLaren pakte al tijdens vier Grands Prix dit jaar de overwinning, en de MCL39 is de sterkste bolide van de huidige grid. Daarbij hebben beide McLaren-coureurs een bijna perfect bandenmanagement tijdens zowel kwalificaties als races. Niet meer dan logisch dat de andere teams graag het geheim achter het succes van de papaja’s ontrafelen. Red Bull staat daarbij voorop, en onderzoekt naar verluidt hoe McLaren zelfs onder de moeilijkste omstandigheden de bandentemperatuur onder controle houdt.

Volgens het doorgaans goed geïnformeerde Auto, Motor und Sport gebruikt Red Bull nu zelfs warmtebeeldcamera’s om tijdens pitstops de temperaturen bij koelsleuven van de remmen te meten. Het Oostenrijkse team zou naar verluidt veel ‘blauwe gebieden rondom de remtrommels zien’ bij McLaren, tekenen van koeling, terwijl bij de andere teams meer oranje en rode plekken te zien waren. Volgens Red Bull is het onmogelijk om de banden met alleen lucht zo te koelen.

Bandenwater

Het oude gerucht dat sommige teams, waaronder McLaren, water in de banden injecteren, steekt daarom weer de kop op. Zorgen hierover kwamen tijdens de afgelopen GP Singapore aan het licht, toen er vocht werd gevonden op de velgen. Pirelli gaf afgelopen november aan geen enkel bewijs voor dit gerucht te hebben gevonden, en dat de bandenleverancier ‘niets vreemds’ aan de data zag.

McLaren-teambaas Zak Brown steekt ondertussen de draak met de opnieuw rondgaande geruchten. De CEO had tijdens de vrije training in Miami een drinkfles met de woorden ‘bandenwater’ erop.

