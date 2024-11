Pirelli-topman Mario Isola bevestigt dat Pirelli geen enkel bewijs heeft voor de geruchten dat sommige teams water in de banden injecteren. Red Bull bracht bij de FIA het potentiële probleem onder de aandacht, nadat er in Singapore vocht op de velgen van F1-bolides was gevonden. Ook de FIA zelf vond geen bewijs, na onderzoek op Interlagos.

De geruchten werden vlak na de Grand Prix van Singapore aangewakkerd, nadat er vocht was gevonden op de velgen van verschillende F1-bolides. Meerdere teams zouden naar verluidt water, of een andere vloeistof, in hun banden hebben gepompt, om zo de bandentemperatuur tijdens races laag te houden. Red Bull trok bij de FIA aan de bel, en het bestuursorgaan startte na de sprintrace in Interlagos een onderzoek.

LEES OOK: F1-coureurs halen in verklaring uit naar FIA-voorzitter: ‘Hij moet nadenken over eigen taalgebruik’

De FIA vond echter niks in São Paulo, en ook Pirelli kwam geen afwijkingen aan de banden tegen. “Ik zie niets vreemds aan de gegevens die we hebben. Ik heb geen bewijs”, vertelt Pirelli-topman Mario Isola aan Motorsport.com. “Uiteraard is het, zoals ik al zei, nu aan de FIA om te beslissen wat ze gaan doen en om ons te vertellen of we hen kunnen ondersteunen, want uiteindelijk is het enige wat we kunnen doen hen ondersteunen.”

Nadelig

Hoewel het injecteren van water in banden theoretisch een eenvoudig proces zou zijn, zijn de implicaties volgens Isola dat niet. Het proces kan zelfs potentiële nadelen hebben voor de teams. “Hoe je dat doet is heel eenvoudig,” vertelt Isola. “Je hebt een ventiel en je stopt er gewoon water in. Maar hoe het systeem werkt is een ander verhaal.”

“Het is in principe een thermisch effect: warmteoverdracht tussen de band en de velg dat voor meer consistentie of minder degradatie van de band zou moeten zorgen, zelfs als je de druk slechter onder controle hebt”, vervolgt de Italiaan zijn uitleg. “Het is duidelijk dat als je damp in de band hebt, je de controle over de druk verliest omdat je een hogere druk hebt.”

Lees hier alles over de GP van Las Vegas

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!