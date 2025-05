Het team van McLaren moest de 18-jarige Andrea Kimi Antonelli voor zich dulden tijdens de sprintkwalificatie voor de GP van Miami. Waar de jonge Italiaan de snelste was, tekenden Oscar Piastri en Lando Norris respectievelijk voor de tweede en derde tijd. Niet het resultaat waarop de papaja’s hadden gehoopt, al is er genoeg positiefs mee te nemen voor de rest van het weekend.

“Ik heb natuurlijk hele goede herinneringen aan dit circuit, maar tegelijkertijd heb je daar helemaal niets aan,” reageerde Lando Norris na afloop van de sessie. “Het maakt niet uit, het is in het verleden. Ik focus me op vandaag en de prestaties die we nu moeten leveren. Wat dat betreft zitten we redelijk in de buurt van waar we moeten zijn, maar het is duidelijk nog niet goed genoeg.” De McLaren-coureur toonde zich wel positief over zijn eigen optreden, mede omdat hij tijdens de afgelopen kwalificaties teleurstelde.

“Het bewijst maar weer hoe dicht we allemaal op elkaar zitten,” besloot de Brit zijn verhaal. “Daarbij zien we nu ook hoe snel de Mercedessen eigenlijk zijn. We hebben in ieder geval genoeg snelheid om morgen iets uit te halen in de sprint, en mogelijk ook te vechten voor poleposition.” McLaren-teamgenoot Oscar Piastri betreurde een gemiste kans op poleposition, maar is eveneens positief over zijn kansen. “Ik ben redelijk tevreden – het was niet het beste rondje ooit,” verzuchtte hij. “De remmen blokkeerden in de laatste bocht, dus waarschijnlijk heb ik daar poleposition verloren. Over het algemeen ben ik best verheugd over dit resultaat. Ik heb het gevoel dat er nog meer tempo in de auto zit, dus ik blijf positief voor morgen.”

