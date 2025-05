“Het voelt ongelooflijk”, riep Kimi Antonelli over de boordradio na de sprintkwalificatie in Miami. Tot ieders grote verbazing verzekerde de jonge Italiaan zich vrijdag van poleposition voor het zaterdagnummer. In de slotfase van SQ3 zette Antonelli een razendsnelle ronde neer, goed genoeg om af te rekenen met beide McLaren-coureurs. Piastri en Norris noteerden respectievelijk de tweede en derde tijd.

Na de sprintkwalificatie bewoog Kimi Antonelli zich wat onwennig door de pitstraat. Toegegeven, de 18-jarige Mercedes-coureur eindigde nooit eerder in de top drie, noch veroverde hij ooit de eerste startplek. Een medewerker van de FIA verwees hem naar de interviewplek, waar Antonelli reageerde op deze unieke prestatie. Daar leerde hij ook dat hij de jongste polesitter ooit is geworden — althans, als we sprintkwalificaties meerekenen.

‘Mis mijn moeder en zusje’

“Wat een intense kwalificatie”, reageerde Antonelli enthousiast. “Ik zit al de hele dag erg lekker in mijn vel, maar zeker in dat laatste rondje voelde ik me echt heel sterk. Alles kwam bij elkaar — ik ben ontzettend blij met deze eerste poleposition. Het zal heel fijn zijn om morgen helemaal vooraan te starten. Natuurlijk is dat ook een nieuw gevoel, maar ik kan echt niet wachten. Ik ben benieuwd wat we in de sprint kunnen uithalen, en ook in de reguliere kwalificatie.”

LEES OOK: Sprintkwalificatie GP Miami: Antonelli schrijft geschiedenis, Verstappen vierde

Na het interview baande Antonelli zich een weg naar de Mercedes-garage, waar zijn vader hem stond op te wachten. De beelden van de omhelzingen en de felicitaties waren veelzeggend; hier had de familie Antonelli zolang naar toegeleefd. “Het was heel mooi dat ik dit moment met hem kon delen”, reageerde de 18-jarige polesitter later tegenover F1TV. “Mijn vader is zo belangrijk voor mij – hij is echt mijn rots. Ik ben heel dankbaar dat ik dit moment met hem mag delen. Jammer genoeg waren mijn moeder en mijn zusje er vandaag niet bij. Hopelijk komt dat de volgende keer.”

Lees hier alles over de GP van Miami

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.