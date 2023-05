Nyck de Vries heeft zeker het talent om hard te rijden met een auto, maar is soms te analytisch bezig waardoor hij verkrampt. Dit is de mening van Giedo van der Garde in de podcast Formule 1 Paddockpraat.

“Ik hoop zo dat hij het gaat halen,” antwoordde Van der Garde op de vraag of De Vries het seizoen kan afmaken bij AlphaTauri. “Het eerste deel van het seizoen was lastig voor hem en hij heeft wat foutjes gemaakt. Het kost gewoon wat tijd om een auto eigen te maken en ik hoop dat hij de tijd krijgt. Het voordeel is dat hij nu op circuits komt die hij goed kent. Zowel in Monaco als in Spanje heeft hij al eens gewonnen, dus ik verwacht dat hij daar wel wat kan laten zien.”

Helmut Marko heeft De Vries onlangs de gele kaart gegeven, waardoor de druk nu alleen maar toeneemt voor de Nederlander. “Het is heel moeilijk voor hem. Hij heeft heel veel druk en moet nu echt presteren, dat is natuurlijk lastig voor een coureur,” vervolgde Van der Garde. “Ik heb bij Nyck het gevoel dat hij soms te veel analytisch bezig is. Ik weet zeker dat als hij geen tijd heeft om na te denken, dat het beter gaat.”

“We zagen dat vorig jaar in Monza toen hij ineens kon instappen bij Williams. Hij had geen tijd om na te denken en boem, stond voor zijn teamgenoot en haalde ook gelijk punten. Toen heeft iedereen gezien hoe snel hij wel niet is. Hetzelfde gebeurde in Le Mans, toen moest hij ook ineens instappen. Hij was gewoon een seconde sneller dan wie dan ook in de hele race. Het pure talent en het gevoel met de auto, dat heeft hij gewoon. Maar soms zit hij gewoon te verkrampt in de auto, en dat is zonde.”

De gehele podcast is terug te luisteren via Spotify, Apple Podcasts, Google podcast, YouTube en via onderstaande player.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."