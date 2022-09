Niet alleen IndyCar-coureur Colton Herta en Formule E-wereldkampioen Nyck de Vries, ook Alpine Academy-coureur Jack Doohan en oud-Formule 1-coureur Antonio Giovinazzi zullen deelnemen aan de Formule 1-test van Alpine op de Hungaroring, zo meldt Motorsport.com.

Alpine hoopt met de Formule 1-test een deal met AlphaTauri tot stand te kunnen brengen. Red Bull wil enkel Pierre Gasly naar Alpine laten gaan als zij zelf op Herta kunnen rekenen voor AlphaTauri. De 22-jarige Amerikaan voldoet echter niet aan de vereisten voor de benodigde superlicentie voor de Formule 1. Red Bull hoopt op een uitzondering van de FIA, al is het met de vele kritiek op dat plan nog maar de vraag of het daar van komt.

Alpine is bereid om Herta een test te geven, zodat Red Bull beter in staat is om te zien hoe de Amerikaan zich aanpast aan een Formule 1-bolide. Niet alleen Herta zal aanwezig zijn bij die test, ook Nyck de Vries, die zich in Italië in de schijnwerpers reed met de negende plek voor Williams, zal deelnemen aan de test op de Hungaroring.

Daarnaast, zo meldt Motorsport.com, zou Alpine ook nog testtijd geven aan Academy-coureur Jack Doohan. De Australiër is bezig aan een sterke reeks in de Formule 2 en heeft zich zo in het beeld gereden als mogelijke vervanger van Fernando Alonso voor 2023.

Bovendien zou nu ook Antonio Giovinazzi in beeld zijn voor de Alpine-test. De Italiaan, drie seizoenen coureur van Alfa Romeo, werd de deur gewezen en stapte over naar de Formule E. Hij zou bij Haas in beeld zijn als vervanger van Mick Schumacher, nu de Duitser niet hoeft te rekenen op een verlenging van zijn Ferrari Academy-steun. Giovinazzi is nog altijd verbonden aan Ferrari en heeft als motorleverancier van Haas ook enige invloed op de keuze voor dat zitje. Giovinazzi zou echter ook overwogen worden door Alpine zelf, aangezien zij het liefst een coureur met meer ervaring naast Esteban Ocon zetten.