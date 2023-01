Ferrari heeft voor het seizoen 2023 twee reservecoureurs aangewezen. Antonio Giovinazzi gaat door als reserve terwijl Robert Shwartzman voor het eerst als reserve van Ferrari aan de slag gaat.

Giovinazzi reed enkele jaren bij Sauber-Alfa Romeo, maar moest zijn zitje na het seizoen 2021 afstaan aan Guanyu Zhou. De 29-jarige Italiaan stapte over naar de Formule E, waar hij weinig successen boekte en helemaal onderaan eindigde. Hij hoopte dit jaar een comeback te maken in de Formule 1, maar moet het voor nu doen met de reserverol bij Ferrari.

Hij wisselt die rol af met Robert Shwartzman. Het is voor de in Israël geboren Rus de eerste keer dat hij als reserve aan de slag gaat bij Ferrari. Shwartzman, die sinds 2017 deel uitmaakte van de Ferrari Driver Academy maar nu ontbreekt, kroonde zich in 2019 tot Formule 3-kampioen en maakte de overstap naar de Formule 2, maar zwaaide die klasse na twee seizoenen af.

Naast de reservecoureurs heeft Ferrari ook haar ontwikkelingscoureurs bekendgemaakt. Antonio Fuoco en Davide Rigon moeten Ferrari voorzien van goede feedback die het team in staat stelt om op de baan vooruitgang te boeken. Dat doen zij door veel simulatorwerk te verrichten, net als Giovinazzi en Shwartzman.

Om die vertaalslag van de simulator naar het circuit te kunnen maken, zullen deze vier coureurs met Ferrari deelnemen aan kampioenschappen. Giovinazzi en Fuoco doen dat in het World Endurance Championship met de nieuwe 499P Hypercar. Shwartzman zal in de nieuwe 296 GT3 in het SRO GT World Challenge Europe rijden terwijl Rigon daar ook nog enkele ronden aan toevoegt in het WEC en IMSA.