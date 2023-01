Oud-Formule 1-coureur Antonio Giovinazzi is een van de zes coureurs die in de Ferrari 499P hypercar stapt voor de 24 Uur van Le Mans. De Italiaan kan rekenen op steun van de ervaren Alessandro Pier Guidi en James Calado.

Giovinazzi maakte in 2017 zijn Formule 1-debuut als invaller van Pascal Wehrlein en was vanaf 2019 fulltime actief in de Formule 1. De inmiddels 29-jarige Italiaan maakte weinig indruk bij Sauber-Alfa Romeo, dat na 2021 afscheid nam van hem.

Giovinazzi bleef wel verbonden aan Ferrari als reservecoureur, maar kwam sindsdien niet meer in actie in de Formule 1. Hij hoopte op een terugkeer in de Formule 1, maar die bleef uit. Nu kan hij echter aan de slag met een ander interessant project: Ferrari’s hypercar voor de 24 Uur van Le Mans.

Samen met LMGTE Pro-kampioenen Alessandro Pier Guidi en James Calado zal Giovinazzi de nummer 51 van de 499P besturen. In de andere auto, met startnummer 50, zullen Antonio Fuoco, Miguel Molina en Nicklas Nielsen proberen om het beroemde Italiaanse merk successen te bezorgen.

“Het debuut van de 499P wordt een bepalend moment in de geschiedenis van het steigerende paard”, zegt Giovinazzi. “Het is voor mij een grote eer om deel uit te maken van dit buitengewone moment. We weten dat we een grote verantwoordelijkheid hebben die we met veel nederigheid tegemoet moeten gaan, maar we zijn ons bewust van onze kracht en klaar voor deze enorme uitdaging”, aldus de Italiaan.

Giovinazzi zal met Ferrari niet alleen aan de 24 Uur van Le Mans deelnemen, maar ook aan het gehele seizoen van het World Endurance Championship. De uitverkochte 24 Uur van Le Mans belooft met de nieuwe hypercars, de vervangers van de LMP1-klasse, dit jaar met veel nieuwe namen een spektakel te worden.

Zo zullen Cadillac, Ferrari, Peugeot en Porsche het in de hypercars opnemen tegen onder meer Toyota, dat de afgelopen jaren domineerde, en Glickenhaus. In totaal nemen dertien hypercars deel aan het WEC: vier Porsches, twee Peugeots, twee Ferrari’s, twee Toyota’s, één Cadillac, één Vanwall Vandervell en één Glickenhaus.

Foto: Ferrari