Het was voor de teams al een hele uitdaging om de juiste keuze te maken in de knotsgekke slotfase op het Sochi Autodrom toen de regen het circuit begon te teisteren, maar voor Antonio Giovinazzi was de uitdaging nog groter. De Italiaan moest het namelijk vanaf ronde één al zonder radio doen: “Dat hielp niet aan het einde.”

Normaliter klinkt er verkeer van twee kanten op de boordradio, maar in de Grand Prix van Rusland was dat bij Giovinazzi niet het geval. Het was een van de stilste onboards, wat ook een reden had: de radioverbinding werkte niet. Zo moest Giovinazzi het dus de hele race zonder zijn engineer doen en kon hij zelf niks overleggen met het team, wat met name in de slotfase van de race cruciaal zou zijn.

“Ik had wat contact in bocht 2, geen idee met wie dat was”, blikt Giovinazzi terug op zijn race. “Ik verloor wat posities. Vanaf ronde één had ik geen radio, dus ik had geen communicatie met het team. Dat hielp niet aan het einde van de race met die omstandigheden.”

Terwijl Kimi Räikkönen als achtste over de streep kwam en zo dus vier punten pajte, viel Giovinazzi ver buiten de punten. Met name aan het begin van de race leek de Italiaan het lastig te hebben, toen hij achter een treintje aansloot. “Het is nog steeds lastig om in te halen, dus ik verloor daar veel tijd”, aldus Giovinazzi. “De pace was goed, maar we verloren veel tijd.”

Dat de radio het niet deed, zorgde dus ook nog voor een grotere uitdaging voor Giovinazzi toen de regen begon te vallen. Hij won wel enkele posities, al hadden dat er wellicht meer kunnen zijn, zoals bij Räikkönen het geval was, als de radioverbinding had gewerkt. “Zoals gezegd had ik geen radio vanaf ronde 1, dus ik had geen communicatie met het team. In deze situatie moet je dat hebben. Het was dus een lastige race, van ronde 1 tot aan de finish”, vat hij zijn zondag samen.