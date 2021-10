Dat teamorders genegeerd worden bij Alfa Romeo is volgens Antonio Giovinazzi niet zo heel bijzonder. Hij meent dat het een ‘probleem is dat zich soms voordoet’ en dat het ‘niet de eerste keer’ was dat het gebeurde. De Italiaan is ervan overtuigd dat het vanaf nu wel in orde is.

Giovinazzi negeerde teamorders in Turkije, tot frustratie van het team. Zij waren ervan overtuigd dat Kimi Räikkönen, die achter hem reed, de pace had om het ene puntje voor de tiende plaats weg te snoepen van Esteban Ocon. Maar Giovinazzi stond zijn plaats niet af aan zijn Finse teamgenoot en Alfa Romeo verliet puntloos Turkije. “Het is een probleem dat zich soms voordoet”, legt de Italiaan uit. “Dat heeft zich al eens eerder voorgedaan. Ik wil er hier liever niet op ingaan, dit is iets dat we binnen het team moeten bespreken. Het is niet de eerste keer. Het belangrijkste is dat het nu in orde is. We willen gewoon punten scoren en we zullen proberen ons best te doen vanaf nu.”

Lees ook: Alfa Romeo baalt na mislopen punt: ‘Giovinazzi negeerde teamorder’

Giovinazzi heeft ondertussen nog steeds geen nieuws gehad over zijn toekomst. Zijn contract loopt dit jaar af en de Italiaan zal moeten strijden om überhaupt nog een kans te maken op dat zitje. Dat hij de teamorders negeerde zal niet in zijn voordeel werken, al is hij bekend met de situatie. “Het is niet makkelijk”, zegt hij. “Als je dat aan alle coureurs vraagt, dan zullen ze dat ook zeggen. Je wil weten waar je aan toe bent, of je hier volgend jaar nog bent of niet. Het is niet ideaal, maar de situatie is zoals het is.”

“Ik zal mijn best doen met de druk die nu op me ligt”, vervolgt hij. “Ik heb de afgelopen jaren al in september/oktober de situatie gehad dat ik niet wist wat mijn toekomst zou brengen. Dat gebeurt ook dit jaar. Het ligt niet in mijn handen, het is niet mijn besluit. Het enige dat ik kan doen is snel zijn en goed presteren. Dan zullen we wel zien wat ze besluiten”, stelt de Italiaan vast.