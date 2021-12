Hoewel Antonio Giovinazzi nog twee races in de Formule 1 te gaan heeft voordat hij naar de Formule E vertrekt, heeft de Italiaan deze week in Valencia alvast een voorproefje gekregen van zijn nieuwe avontuur. ‘Verwarrend’, noemt hij de elektrische bolide na zijn eerste testmeters.

Giovinazzi maakt bij Alfa Romeo plaats voor de komst van Formule 2-coureur Guanyu Zhou. Op dezelfde dag van die aankondiging maakte de Italiaan bekend dat hij de overstap naar de Formule E maakt. Hij gaat daar voor het Dragon Penske-team rijden naast Sergio Sette Camara. In Valencia mocht hij alvast deelnemen aan de pre-season test van de elektrische raceklasse, waar alle andere teams en coureurs ook al aanwezig waren.

“Dit is echt iets heel anders”, zegt Giovinazzi na die test tegen Speedweek. “Ik heb al aardig wat verschillende raceauto’s gereden: GT, GP2, LMP2 en Formule 1, maar dit is helemaal nieuw. In het begin vond ik het enorm verwarrend, ik moet nog veel leren. De grootste verandering is het remmen. Formule 1-auto’s bouwen zoveel downforce op en hebben zulke krachtige remmen dat je heel laat op de remmen kunt gaan. Dat kan niet in een Formule E-auto. Ik moest er even aan wennen”, aldus de Italiaan.

De test viel tussen de Formule 1-races in, al moest Giovinazzi zijn testprogramma toch wat inkorten om op tijd naar Saoedi-Arabië te vertrekken. “Dat is niet ideaal. Maar het is nu eenmaal zo, dus ik zal wat extra uren in de simulator steken om klaar te zijn voor de start van het Formule E-seizoen.”

Wat betreft het rijden zelf zal het dus wennen worden voor Giovinazzi, maar de onvoorspelbaarheid van de sport zal voor hem ook nieuw zijn. “In de Formule 1 kun je ervan uitgaan dat Mercedes of Red Bull Racing de race gaat winnen. Dat zal in de Formule E heel anders zijn. Ik besef dat het de afgelopen jaren niet makkelijk is geweest voor Dragon-Penske, maar in de Formule E weet je het maar nooit.”

