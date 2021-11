Kimi Räikkönen hoopt dat Antonio Giovinazzi ooit weer terug zal keren in de Formule 1, nu bekend is dat hij zijn Alfa Romeo-zitje kwijtraakt aan Guanyu Zhou. Toch weet de Fin ook dat die kans klein is: “Er zijn weinig auto’s.”

Giovinazzi moet na drie jaar afscheid nemen van Alfa Romeo, dat voor Valtteri Bottas en Guanyu Zhou gaat voor het seizoen 2022. De Italiaan reed zichzelf de afgelopen jaren weinig in de schijnwerpers, maar reed in de tweede seizoenshelft dit jaar al stukken beter. Dat was echter niet genoeg om zijn zitje te behouden. Kimi Räikkönen, zijn teamgenoot die na dit jaar afzwaait, gunt Giovinazzi nog een kans in de Formule 1.

“Het is uiteraard jammer voor hem”, zegt Räikkönen over het aanstaande vertrek van Giovinazzi. “Hij is een aardige gozer, we kennen elkaar al een tijdje. Sinds de Ferrari-tijd eigenlijk. Maar dat is soms hoe het gaat”, weet de Fin. “Hopelijk heeft hij een goed alternatief gevonden en hopelijk krijgt hij op een dag nog een kans in de Formule 1.”

Kort na de aankondiging van zijn afscheid maakte Giovinazzi al bekend dat hij in 2022 zijn carrière in de Formule E voortzet. Hij gaat daar voor het Dragon Penske-team rijden. Räikkönen gunt de Italiaan nog een kans om na dat jaar terug te keren in de Formule 1. “Absoluut. Maar er zijn maar weinig auto’s en er staan veel mensen klaar om naar de Formule 1 te gaan, dus laten we het hopen”, besluit Räikkönen.