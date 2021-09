Antonio Giovinazzi was een van de grote verrassingen in de kwalificatie voor de Grand Prix van Nederland. De Italiaan zette zijn Alfa Romeo op de zevende plaats neer en evenaarde daarmee zijn beste kwalificatieresultaat. Hij was vooral zijn team dankbaar, dat tussen Q2 en Q3 een probleem met het stuur wist op te lossen.

Giovinazzi oogde al snel in Q1 en kon die snelheid ook meenemen naar Q2. Daar kwam hij tot een tijd die goed genoeg was om door te gaan naar Q3. Daar slaagde hij in, mede door de twee rode vlaggen kort achter elkaar veroorzaakt door crashes van George Russell en Nicholas Latifi. In Q3 kon Giovinazzi plots een halve seconde vinden en kwam zo tot de zevende startplaats voor de race, al scheelde het weinig of hij had de vijfde plaats kunnen hebben. Hij evenaart daarmee zijn beste kwalificatieresultaat: in de Grand Prix van Oostenrijk van 2019 startte hij ook al vanaf de zevende plaats.

“We hadden wel een spannend momentje tussen Q2 en Q3”, zo doelt Giovinazzi op een probleem met zijn stuur. Dat werd dus op tijd verholpen zodat hij zich in Q3 naar de zevende tijd kon rijden. “Maar de jongens werkten hard door en deden het geweldig. We kwamen met wat geluk in Q3 terecht. De ronde in Q2 was gewoon mega. Mijn dank gaat uit naar het team. We starten vanaf een goede positie. We moeten blijven pushen, daar zien te blijven en de kans benutten”, aldus de Italiaan.

Op Twitter bedankte Giovinazzi tevens zijn fans die #keepgio deelden. Zij hopen dat Alfa Romeo besluit om Giovinazzi een contractverlenging te geven te midden van geruchten dat hij mogelijk na dit seizoen zonder zitje zit. “Zo heb ik het graag”, schrijft hij over de kwalificatie. “Het is absoluut een dag om nooit te vergeten, zeker voor degenen die #keepgio schrijven. Bedankt jongens, ik waardeer jullie sterke steun enorm.”

Foto: BSR Agency