General Motors (GM) heeft aangekondigd vanaf 2028 motorleverancier in de Formule 1 te worden. Cadillac, dat onder het concern van General Motors valt, zal de officiële naamgever en ontwikkelaar van de motoren van Andretti zijn vanaf dat jaar. Het nieuws is met veel vreugde ontvangen door de FIA-president.

Vanaf het eerste moment dat Andretti interesse toonde om als F1-team toe te treden, is er vanuit de sport weerstand geweest. Het team werd aangemoedigd om steun mee te brengen van een nieuwe fabrikant om zo nieuwe technologische innovatie aan te zwengelen. Andretti voldeed daar met genoegen aan door de steun van Cadillac en GM binnen te slepen.

De exacte aard van de samenwerking was nog een beetje onduidelijk. Nu heeft GM daar wat meer invulling aan gegeven. Vanaf 2028 zal het bedrijf de motoren gaan leveren voor Andretti. De Amerikaanse autogigant is te laat voor 2026, wanneer er een nieuw motorreglement ingaat. In dat jaar zal de Formule 1 zes motorleveranciers hebben. GM komt daar dus als zevende leverancier bij.

De deelname van Andretti aan de Formule 1 is nog altijd niet definitief. Het team is al wel goedgekeurd door de FIA, maar is nog aan het onderhandelen met de Formule 1 zelf. De huidige teams – met uitzondering van McLaren – hebben weinig behoefte aan een nieuwe uitdager. Zij hebben misschien geen formele stem in deze discussie, maar Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft al regelmatig aangegeven zelf ook geen nieuw team te willen en de wens van de huidige teams te respecteren.

Steun van de FIA

Eén iemand die vanaf het begin wel steun heeft uitgesproken voor Andretti, is FIA-president Mohammed Ben Sulayem. De Emirati reageert op X (voorheen Twitter) dan ook verheugd. “Geweldig nieuws dat GM zich heeft aangemeld als motorleverancier voor de FIA Formule 1. Dit is een nieuwe steunbetuiging van de FIA’s motorreglementen. De aanwezigheid van de iconische Amerikaanse merken Andretti en GM is erg goed voor de sport.”

De motoren van GM komen dus wel pas in 2028, ondanks dat Andretti in 2026 al op de baan hoopt te staan. De eerste twee jaar zal het team dus een andere leverancier moeten vinden. De eerdere deal met Alpine is inmiddels verlopen, al hoeven de Amerikanen zich volgens Ben Sulayem geen zorgen te maken op dat gebied. De FIA-president gaf eerder al aan dat de regels zo zijn opgesteld, dat de FIA leveranciers kan verplichten aan Andretti te leveren indien nodig.

