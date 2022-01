Renger van der Zande – zelf tweevoudig winnaar van de 24 Uur van Daytona – krijgt ook dit jaar weer een aantal aansprekende teamgenoten bij Chip Ganassi Racing voor de Amerikaanse autosportklassieker in Florida.

Van der Zande komt met Chip Ganassi Racing in de topklasse (DPi) van het IMSA-kampioenschap uit. Daytona is daarin zowel de seizoensopener als meest prestigieuze race. De Nederlander deelt zijn Cadillac met een reeks grote namen: Scott Dixon, Alex Palou en Sébastien Bourdais.

Zesvoudig Indycar-kampioen Dixon is geen onbekende voor Van der Zande. De Nieuw-Zeelander en Nederlander deelden in 2020 ook al een auto, toen voor Wayne Taylor Racing. Met succes, overigens: zij vormden toen de helft van de viermansploeg die de 24-uursrace won. Dixon deed dat daarvoor ook in 2006 en 2015 al, Van der Zande in 2019.

Behalve Van der Zande en Dixon telt deze Ganassi-crew nog een eerdere winnaar: Bourdais won de race in 2014. Palou is de nieuwkomer binnen de equipe. De Spanjaard deed nog niet eerder mee aan de 24 Uur van Daytona, maar maakte vorig jaar wel naam in Amerika door de Indycar-titel te winnen.

Nog een kwaliteitskwartet

Naast dit kwartet zet Ganassi nog een auto in met vier bekende namen achter het stuur. Ex-Formule 1-coureurs Marcus Ericsson en Kevin Magnussen delen Ganassi’s tweede Cadillac met tweevoudig Le Mans-winnaar Earl Bamber en endurance-specialist Alex Lynn.

Lynn, Bamber, Bourdais en Van der Zande zijn de vaste IMSA-coureurs van Chip Ganassi Racing. De andere vier rijders zijn gelegenheidsteamgenoten. Palou, Ericsson en Dixon rijden normaliter voor Ganassi’s Indycar-team. De 24 Uur van Daytona wordt van zaterdag 29 op zondag 30 januari gehouden.

Nederlands team

Behalve Van der Zande, doet er nog een keur van Nederlandse coureurs mee aan de legendarische race. Daarnaast staat er met Racing Team Nederland een Nederlands team aan de start. Giedo van der Garde, Rinus van Kalmthout, Frits van Eerd en de Amerikaan Dylan Murry racen in het herkenbare Jumbo-geel in de LMP2-klasse.

