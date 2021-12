Racing Team Nederland steekt in 2022 de oceaan over en strijkt in Amerika neer voor deelname aan het prestigieuze IMSA-kampioenschap. De kersen op de taart daar zijn natuurlijk de 24 Uur van Daytona en 12 Uur van Sebring. Voor die eerste klassieker sluit ook Indycar-coureur Rinus van Kalmthout aan bij de equipe.

De vaste bezetting van Racing Team Nederland bestaat in 2022 wederom uit ex-Formule 1-coureur Giedo van der Garde en teameigenaar (en Jumbo-eigenaar) Frits van Eerd. Nieuw in de ploeg is de jonge Amerikaan Dylan Murry. Tijdens de roemruchte 24 Uur van Daytona voegt Van Kalmthout zich dus ook bij het in Jumbo-geel gehulde team. Racing Team Nederland doet mee aan de endurance cup in IMSA, die vier races telt.

“De timing van deze nieuwe uitdaging is perfect”, stelt Van Eerd, met Racing Team Nederland dat in 2021 wereldkampioen werd in de LMP2 Pro-Am van het World Endurance Championship. “Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik na onze deelname aan het EK en WK endurance-racen, graag met Racing Team Nederland in Amerika wilde racen”, vertelt Van Eerd.

De supermarktbaas heeft in zijn jongere jaren in Amerika gestudeerd en maakte toen kennis met de IMSA-klasse, als fan op de tribune. Straks racet hij zelf op legendarische circuits als Daytona, Sebring, Watkins Glen en Road Atlanta. “Dat we de vier grootste IMSA-races gaan doen, is voor mij echt een droom die uitkomt. Begin 2021 hebben we al de test voor de 24 Uur van Daytona gedaan. Dat was een fantastische ervaring en ik ben blij dat het een vervolg krijgt.”

Daytona

De daadwerkelijke deelname aan Daytona was in 2021 een minder groot succes. Racing Team Nederland was al vroeg, na slechts 64 rondjes, klaar. Van Kalmthout deed vorig jaar ook mee op Daytona, maar zijn toenmalige team Dragonspeed lag nog eerder uit de race, voor hij ook maar een raceronde had kunnen rijden. Dat hij nu kan instappen bij Racing Team Nederland doet hem goed. Dit ook omdat hij al lang een relatie heeft met Van Eerd en Jumbo.

“Ik vind het te gek dat ik een kans krijg om met Racing Team Nederland de 24 Uur van Daytona te doen”, zegt hij. “Het is altijd mijn droom geweest om samen te racen met Frits, mijn trouwe sponsor.” Voor van Eerd valt het ook mooi samen. “Sinds Rinus vijf jaar geleden als zestienjarige naar Amerika vertrok, ben ik betrokken bij zijn loopbaan. Dat we samen gaan racen in Daytona, is een prachtige kroon op die samenwerking.”

Door het Amerikaanse avontuur aan te gaan, heeft Racing Team Nederland zich voor 2022 in elk geval niet ingeschreven voor het volledige WEC-seizoen. Of het wel aan de start verschijnt van de 24 Uur van Le Mans, het koningsnummer in het langeafstandskampioenschap, is nog niet duidelijk. Die beslissing wordt later genomen.

