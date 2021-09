De Nederlander Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout rijdt ook in 2022 weer Indycar voor Ed Carpenter Racing. De 21-jarige coureur uit Hoofddorp gaat zo zijn derde seizoen in de Amerikaanse topklasse in met het team uit Indianapolis.

Van Kalmthout debuteerde in 2020 voor Ed Carpenter Racing in de Indycars en eindigde dat seizoen als rookie of the year met één podium en één poleposition en de veertiende plek in de eindstand achter zijn naam. In 2021 behaalde Van Kalmthout zijn eerste Indycar-zege, medio mei in de Indianapolis Grand Prix. In de beroemde Indy 500 maakte hij dit jaar furore door zich op de eerste startrij te kwalificeren en als achtste te finishen.

“Ik verheug me op nog een seizoen met Ed Carpenter Racing”, vertelt Van Kalmthout. “We hebben dit jaar veel progressie geboekt en mooie herinneringen gemaakt, zoals mijn eerste Indycar-zege. Volgend jaar kunnen we het denk ik nog beter doen. We willen om de titel meedoen, vaker winnen en podiums pakken”, zegt de Nederlander, die wat dat betreft bij het juiste team denkt te zitten. “Het voelt als een vriendengroep die voor elkaar door het vuur gaat.”

Aandachtspunten

Wat zijn 2021 betreft, licht hij vooral de eerste seizoenshelft – waarin hij bovengenoemde successen behaalde – eruit als zeer positief. “De tweede seizoenshelft verliep qua resultaten minder voortvarend, vanwege ongelukkige strategische keuzes en soms gewoon pech”, zegt hij. “Mijn doel is om het team maximaal te motiveren om tijdens de komende winter de aandachtspunten onder handen te nemen, zodat we in 2022 het hele seizoen constant presteren.”

Dat Van Kalmthout bij Ed Carpenter Racing zou blijven, hing al langer in de lucht. Hoewel er interesse was van andere teams, is de relatie met ‘ECR’ goed en ziet hij potentie om samen verder te groeien. ‘VeeKay’ heeft dit jaar nog één race te gaan, zondagavond om 21:00 uur Nederlandse tijd in Long Beach. Van Kalmthout staat momenteel elfde in het kampioenschap, met uitzicht op de top tien. Hij start in Long Beach als 24ste. De race is te zien bij Ziggo Sport Racing.

