Racing Team Nederland heeft met Giedo van der Garde, Frits van Eerd en Job van Uitert de LMP2 Pro/Am-klasse in het World Endurance Championship gewonnen. Robin Frijns heeft in de reguliere LMP2-klasse de titel gepakt. Toyota’s Kamui Kobayashi, Mike Conway en José María López zijn de eerst hypercar-kampioenen in het WEC.

Racing Team Nederland heeft de titel bij de teams in stijl gepakt, met de zege in de LMP2 Pro/Am in de 8 Uur van Bahrein. Voor Frijns en zijn Team WRT met teamgenoten Ferdinand Habsburg-Lothringen en Charles Milesi geldt hetzelfde. Het verschil tussen de LMP2 en LMP2 Pro/Am is dat in de Pro/Am een ‘bronzen’ gentleman driver meedoet.

Bij Racing Team Nederland is Van Eerd die gentleman driver. Van Eerd heeft zelf in zijn eentje beslag gelegd op de rijderstitel in de Pro/Am. De Jumbo-eigenaar heeft daarin meer punten gepakt dan Van der Garde en Van Uitert, die de WEC-race in Monza moesten missen.

Racing Team Nederland heeft de titel gewonnen in de LMP2 Pro/Am.

In de topklasse van het WEC, de nieuwe hypercar-categorie, ging de zege in Bahrein naar Toyota. De winnende equipe was echter niet de titelwinnende crew van Kobayashi, Conway en López, maar die van Brendon Hartley, Kazuki Nakajima en Sébastien Buemi. Zij zijn als tweede in het WK gefinisht.

Toyota heeft ook het eerste constructeurskampioenschap in het hypercar-tijdperk gewonnen. De hypercar-klasse telt momenteel drie fabrikanten: Toyota, Glickenhaus en Alpine, dat met een oude LMP1-auto rijdt. De komende jaren stappen er een stuk meer merken in de hypercar-categorie in, zoals Porsche, Audi, Peugeot, BMW en Ferrari.

