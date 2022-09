Max Verstappen en Sergio Pérez moeten door hun gridstraffen wat verder naar achteren starten dan gehoopt, maar Red Bull-teambaas Christian Horner heeft goed nieuws voor de twee coureurs. Het team heeft zich namelijk vooral op de racepace gefocust, waardoor zij het zondag makkelijker moeten krijgen.

Verstappen kwam in de kwalificatie anderhalve tiende tekort om de poleposition te veroveren, maar zou die pole toch niet krijgen omdat hij een gridstraf van vijf plaatsen heeft vanwege een nieuwe verbrandingsmotor. Teamgenoot Pérez noteerde de vierde tijd, maar ook hij heeft een gridstraf. Omdat hij meer nieuwe onderdelen heeft gekregen, moet hij tien plaatsen op de startgrid inleveren.

Wetende dat Verstappen en Pérez allebei een gridstraf hadden, heeft Red Bull de focus al vóór de kwalificatie naar de race verlegd. “We dachten dat het spannend zou worden met Ferrari”, zegt Horner in gesprek met Sky Sports. “Met name in de kwalificatie zou dat het geval zijn. We hebben de kwalificatie wat opgeofferd om de coureurs hopelijk een betere raceauto te geven voor morgen. Eens kijken of dat loont”, aldus de Brit.

Makkelijk zal het echter nog steeds niet worden voor Verstappen en Pérez, voorspelt Horner. “Het is nog steeds lastig om hier in te halen”, legt hij uit. “Spa is een gemakkelijker circuit om in te halen, maar met deze nieuwe auto’s zou je door de twee Lesmo’s moeten kunnen volgen. Theoretisch zou je dichterbij moeten kunnen blijven, wat je in een positie zou moeten brengen om in te halen.”

Dat Red Bull heeft besloten om op Monza onderdelen te vervangen, heeft een goede reden. “Het advies was om hier een nieuwe motor in de pool te stoppen. In Singapore en Japan, waar het lastig inhalen is, wil je namelijk geen gridstraf nemen. De volgende mogelijkheid zou dan Austin zijn, dat is waarom zoveel teams hebben besloten om hier een nieuwe motor te installeren.”