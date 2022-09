Max Verstappen heeft zich als tweede gekwalificeerd voor de Grand Prix van Italië. De Nederlander kan na een bloedstollende kwalificatie net niet tippen aan de rondetijd van Charles Leclerc. Toch heeft Verstappen vertrouwen in een goed resultaat, ondanks een gridstraf van vijf plaatsen voor het vervangen van zijn verbrandingsmotor. Hij start de race vanaf P7.

Het hele weekend rijdt Verstappen al met wat meer downforce dan de rest. Dit omdat het met het motorvermogen van Red Bull wel snor zit en het team gelooft dat ze zo in de race een voordeel zullen hebben. “Over één ronde is het misschien niet goed genoeg, maar voor de race ziet het er sterk uit. Ik moet zorgen dat ik snel de auto’s tussen mij en Leclerc inhaal, dan hebben we een kans”, meent Verstappen.

Door een gridstraf van vijf plaatsen zal Verstappen vanaf de zevende plaats starten. “Ik hoop op een goede start, uit de problemen te blijven en dan mijn weg naar voren te werken. Vergeleken met andere teams hebben we nog steeds veel topsnelheid, alleen Ferrari is op het rechte stuk wat te snel voor ons”, gaat Verstappen verder. De regerend wereldkampioen verwacht dat hij naar voren kan rijden, maar dat het gevecht met polesitter Leclerc stevig zal worden. “Dan vertrouw ik op de extra downforce die we hebben”, sluit Verstappen af.