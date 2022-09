Charles Leclerc heeft de tienduizenden Tifosi op het circuit van Monza reden gegeven tot juichen: de Monegask heeft zijn Ferrari op poleposition gezet. Wat het feest groter maakt: hij had daar niet de gridstraffen van teamgenoot Carlos Sainz en Max Verstappen voor nodig.

Na enkele tegenvallende races is het voor Ferrari van cruciaal belang om weer eens te winnen. Leclerc heeft daarin al een goede eerste stap gezet door op het volgepakte Monza de poleposition te veroveren. Op eigen kracht is hij anderhalve tiende sneller dan Max Verstappen, die door gridstraffen vanaf de zevende plek zal starten.

“Het is geweldig. Het was geen makkelijke kwalificatie”, blikt Leclerc terug. “Ik wist dat er behoorlijk wat potentie in de auto zat, maar ik wist dat ik het in die allerlaatste ronde allemaal voor elkaar moest krijgen. Dat is me gelukt. Ik ben blij met deze ronde en met de performance. Het is een geweldig weekend tot nu toe. Het gevoel in de auto is fantastisch. Ik hoop dat we hetzelfde kunnen doen als in 2019″, doelt hij op zijn zwaarbevochten zege.

In die allerlaatste vliegende ronde vindt Leclerc plots veel meer tijd, met name in de tweede sector. “Ik nam gewoon veel meer risico”, lacht Leclerc. “Het was de laatste ronde en ik wist dat ik veel tijd moest vinden. Ik ging er gewoon voor en dat pakte goed uit.”

Voor teamgenoot Carlos Sainz is het ook een prima kwalificatie, al weet hij ook dat het nergens om gaat. De Spanjaard moet achteraan starten vanwege gridstraffen, nu hij nieuwe motoronderdelen heeft. “Het was een erg goede kwalificatie”, kijkt hij tevreden terug op zijn derde tijd. “Ik voelde me goed en pushte de hele tijd, van Q1 tot aan Q3. Het enige probleem is dat ik in Q3 geen slipstream had, dat kostte me waarschijnlijk die twee tot drie tienden die ik nodig had om voor de poleposition te gaan.”

“Maar,” herinnert Sainz zichzelf eraan, “ik start morgen toch achteraan. Het is dus niet dat het mijn leven zou veranderen. Het was een erg goede ronde, ik moest veel risico’s nemen om het gebrek aan slipstream te compenseren. Ik was in alle bochten sneller, maar op de rechte stukken verloor ik. Ik kon dus niet veel verbeteren”, besluit de Spanjaard.