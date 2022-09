Er gebeurt altijd wel iets in de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië. Iedereen wil de juiste tow krijgen op het Autodromo Nazionale Monza. Hoe doet Nyck de Vries het in zijn eerste kwalificatie in de Formule 1, hij vervangt de zieke Alexander Albon. En laat Max Verstappen zijn Red Bull echt vliegen op de hogesnelheidsbaan? Volg hier ons liveblog.

