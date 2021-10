Sergio Pérez heeft de tweede training in Austin als snelste afgesloten, maar de Red Bull-rijder vlakt rivaal Mercedes zeker nog niet uit. Dit omdat Mercedes ijzersterk was in de eerste sessie.

In VT1 was Mercedes’ Valtteri Bottas de snelste man op de baan, en liefst 1.9 seconde sneller dan Pérez, die daarin zevende was. In de tweede sessie was Pérez echter het snelst. De Mexicaan hield McLarens Lando Norris achter zich met een kwart seconde verschil, terwijl Mercedes’ Lewis Hamilton derde was op dik drie tienden.

Lees ook: VT2: Pérez topt tijdenlijst, Verstappen en Hamilton houden dragrace

“Het was een goede dag”, resumeert Pérez ten overstaan van Sky Sports F1, maar weet: “het wordt uiteraard heel close hier. We moeten zaterdag in de kwalificatie alles goed doen. We moeten dan proberen die paar tienden te vinden die we nodig hebben om mee te doen om pole.”

Ondanks de ‘veelbelovende’ tweede training, heeft Red Bull nog het nodige huiswerk, vertelt Pérez. “Ook wat de long runs betreft”, doelt hij op de racesimulaties. Daarnaast houdt hij dus nog zeker rekening met Mercedes. “Zij waren immers heel sterk vandaag. We moeten dus maar zien waar we zaterdag staan.”

Lees ook: Wolff: ‘Motorproblemen Mercedes zorgelijk, verdere straffen niet uitgesloten’