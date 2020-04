GP België nog niet uitgesteld: ‘Deze week meer duidelijkheid over sportwedstrijden’

Grote evenementen in België zijn tot 31 augustus verboden maar over sportwedstrijden moet nog altijd apart een beslissing genomen worden. Daardoor staat er nog geen definitieve streep door de Belgische Grand Prix die voor 30 augustus op de kalender staat.

Vorige week kondigde de Belgische regering aan dat er in verband met de coronacrisis tot 31 augustus geen grote evenementen gehouden mogen worden. Daar leken ook de sportwedstrijden onder te vallen maar daar is nog altijd geen uitsluitsel over gegeven.

Gisteren werd duidelijk dat deze beslissing een week is opgeschoven. “We zullen volgende week meer uitleg geven over toekomstige sportwedstrijden”, aldus premier Sophie Wilmès. De maatregelen tegen corona worden in België volgende maand geleidelijk aan teruggeschroefd. Eerst mag het bedrijfsleven langzaamaan opstarten, later in mei gaan de scholen open en mogen ook contactberoepen weer uitgeoefend worden. Restaurants moeten tot juni wachten, cafés mogelijk nog langer.

Organisatie Spa houdt zich stil

De voetbalclubs proberen er mogelijk maandag uit te komen wat er met de competitie moet gebeuren. Ook over andere sportevenementen zoals het nationale kampioenschap wielrennen en dus de Grand Prix op Spa Francorchamps is nog geen duidelijkheid.

Op de vraag of de organisatie van de GP in de Ardennen bereid is om de race zonder publiek af te werken, wilde het vorige week niet antwoorden. Het liet alleen weten dat de kaartverkoop voorlopig stil is gelegd. Aangezien het evenement grotendeels afhankelijk is van publiek geld en de kaartverkoop lijkt dat een onwaarschijnlijk scenario.