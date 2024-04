Een crash van Daniel Ricciardo en Alexander Albon zorgde zondag al in de openingsronde voor een rode vlag tijdens de Grand Prix van Japan. Beide coureurs stapten ongedeerd uit, maar het betekende een lange onderbreking van de race. Die werd na bijna een half uur hervat.

VIDEO: Bekijk hier de beelden van de crash

Nadat beide auto’s enkele bochten na de start contact maakten in de esses, was het einde wedstrijd voor de Ricciardo en Albon. Beiden schoten van de baan, de bandenstapels raakten zwaar beschadigd. Het herstellen daarvan zorgde voor de rode vlag met als gevolg de lange onderbreking in Japan.

Over schuldvraag viel te twisten: Ricciardo zag Albon niet in zijn spiegels, de coureur van Williams manouvreerde zich op zijn beurt in een extra kwetsbare positie aan de buitenkant van de baan. De Australiër raakte hem en zo vlogen ze er gezamenlijk vanaf.