Mercedes kan eindelijk weer eens positief terugkijken op de prestaties van het team. De Duitse renstal worstelde de afgelopen weken met de W15, maar na de eerste vrije trainingen in Japan is het team tevreden. In VT1 stond zowel Lewis Hamilton als George Russell er goed voor, hoewel laatstgenoemde baalt van het gebrek aan ronden in een regenachtige tweede vrije training.

In de eerste vrije training noteerden George Russell en Lewis Hamilton respectievelijk de vierde en de vijfde tijd op Suzuka. “Het ging beter dan we hadden verwacht”, aldus Russell. “De auto voelde goed, Lewis en ik waren allebei blij met de balans.” Toch rekent de Britse coureur zich nog niet rijk. “We weten dat de W15 het beter doet bij koele temperaturen. Vandaag hebben we van alles getest om de auto juist consistenter te maken onder verschillende omstandigheden.” Zijn collega Lewis Hamilton sprak van ‘de beste sessie van het jaar’.

George Russell baalt dat er tijdens de tweede vrije training minder tijd was om verder te experimenteren. “Het is jammer voor iedereen die hier of thuis heeft zitten kijken dat we in VT2 maar weinig konden doen. Ik hoop dat we in de toekomst meer kunnen in deze situaties.” De middagsessie op Suzuka viel letterlijk en figuurlijk in het water, voor de fans was er maar weinig aan.

Bandenslijtage

Race-ingenieur Andrew Shovlin wil ook niet te hard van stapel lopen. “Het is goed te horen dat de coureurs blij zijn met de auto”, zei hij na de sessies in Suzuka. “Maar we hebben al dagen gehad waarop het goed ging en toen zakten we tijdens de kwalificatie en in de race terug.” Het Italiaanse Formu1a.uno weet te melden dat Mercedes nog steeds veel last heeft van bandenslijtage. Op vrijdag lieten George Russell en Lewis Hamilton zien dat de W15 ook op de mediumband nog steeds moeite heeft met het rubber.

Het weerbericht gooide ook voor Mercedes roet in het eten (Motorsport Images)

