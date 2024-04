De fans krijgen niet bepaald waar voor hun geld tijdens de tweede vrije training in Japan. Niet alleen halen ze een nat pak, ook zien ze maar weinig actie op de baan. Door de regen blijven de meeste coureurs binnen en proberen slechts dertien van hen de wagen uit op het natte asfalt.

Een lichte regenbui boven het circuit van Suzuka zorgt ervoor dat bij aanvang van de sessie de Formule 1-bolides ruim tien minuten in de garages blijven staan. Balen voor de fans, maar positief nieuws voor de Williams-monteurs. Door de crash van Logan Sargeant in de eerste vrije training en het ontbreken van een reservewagen, staat de Amerikaan zonder auto langs de kant in deze sessie. De schade is gelukkig niet zo groot als in Australië, dus het team verwacht dat Sargeant morgen weer in actie kan komen.

Met nog 47 minuten op de klok wordt de eerste motor gestart en verlaat Lewis Hamilton als eerste coureur de pitstraat. De Brit geeft aan dat de baan redelijk droog is, maar stuurt zijn W15 toch weer richting de pitbox. Ook Daniel Ricciardo waagt een poging op het asfalt, maar geeft aan dat het weer harder begint te regenen.

Upgrades, maar nog niet voor iedereen

Veel teams rijden met nieuwe upgrades in Japan, zo ook bij Aston Martin. Echter waren niet alle nieuwe onderdelen op tijd gereed, dus rijdt vandaag alleen Lance Stroll met het nieuwe pakket. De upgrade voor de wagen van Fernando Alonso wordt vanavond ingevlogen zodat de Spanjaard morgen ook beschikt over de nieuwste snufjes.

Halverwege de sessie neemt de bui wat af en zien we meer coureurs op de baan, dit keer op de intermediate band. Gezien de kans op regen in de komende dagen, willen ze even de auto aanvoelen op het natte circuit. Dan droogt de baan steeds meer op en proberen nog een aantal een enigszins rappe ronde te rijden op de slicks. Zo krijgen de fans toch nog een beetje een leuke afsluiting te zien voordat ze het circuit verlaten. Oscar Piastri sluit de sessie af als snelste, voor wat het waard is.

