Lewis Hamilton kijkt enorm uit naar de tweede editie van de Grand Prix van Las Vegas. De Brit vroeg al vaker aan de Formule 1 om een race in de gokstad te organiseren, en is blij dat de koningsklasse daar uiteindelijk gehoor aan heeft gegeven. Het geeft Hamilton hoop dat zijn droom om in Afrika te racen ook gauw in vervulling gaat.

De Grand Prix van Las Vegas werd voor het eerst in 2023 gehouden. Ondanks dat Hamilton tijdens de eerste race in de gokstad niet hoger kwam dan de zevende plek, was de Brit blij met de Amerikaanse race. “Een van de coole dingen is dat ik het gevoel heb dat ik misschien een kleine rol speel in (het bepalen van, red.) deze nieuwe races”, vertelt de Brit tegen de internationale media. “Ze vroegen waar je een race wilde houden en ik zei altijd Vegas. En opeens hadden we een paar jaar later een race in Vegas.”

Omdat de race in Las Vegas vorig jaar voor het eerst op de kalender stond, verliep het weekend niet helemaal soepel. Eén van de grootste problemen van het weekend waren de losgeraakte putdeksels op het stratencircuit. Vooral Carlos Sainz was het slachtoffer van deze fout. Zijn Ferrari-bolide raakte tijdens de eerste vrije training al meteen flink beschadigd.

Volgens Hamilton zijn er echter wel lessen geleerd na de eerste editie. “Ik denk dat wat er gebeurde met de fans en ik kan het me niet meer precies herinneren, maar het was niet het soepelste weekend. De race was echter ongelooflijk”, aldus de Mercedes-coureur. “En als we nu teruggaan, denk ik dat ze zoveel veranderingen hebben aangebracht dat het nog beter zal zijn. Maar ja, zeker dansen onder de nachtlampen was gewoon ongelooflijk.”

Afrika

Dat de Formule 1 besloot om een Grand Prix in Las Vegas te organiseren, biedt voor Hamilton ook hoop voor een race in Arika. “Ik heb het over Afrika gehad en we hebben mogelijk Rwanda op de kaart staan, wat geweldig is”, vertelt Hamilton. “Dus ik hoop dat het op tijd komt, voordat ik weg ben. Dat is mijn grootste droom, ervoor zorgen dat ik daar kan racen voordat ik met pensioen ga.”

