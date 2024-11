De organisatie achter de Grand Prix van Las Vegas heeft alle putdeksels op het stratencircuit aangepast, om zo een herhaling van de teleurstellende eerste vrije training van 2023 te voorkomen. Zo heeft de organisatie sommige putdeksels geasfalteerd, terwijl andere deksels zijn verstevigt met een breder en zwaarder verankeringsblok.

Het Grand Prix-weekend van Las Vegas was vorig jaar nog maar amper begonnen, of de eerste vrije training werd alweer stilgelegd. Carlos Sainz reed namelijk al tijdens de eerste kilometers op het stratencircuit over een losgeraakte putdeksel. De Ferrari-bolide van de Spanjaard liep flinke schade op door het incident. Sainz moest zelfs een gridstraf van tien plaatsen incasseren, omdat de reparaties aan zijn bolide niet onder de parc fermé-regels vielen.

LEES OOK: Sainz na putdeksel-incident in Las Vegas: ‘Vernoem het rechte stuk maar naar mij’

Om een vergelijkbaar incident dit jaar te voorkomen, heeft de organisatie van de race in de woestijnstad extra maatregelen genomen. Motorsport.com meldt dat er over sommige putdeksels asfalt is gelegd, terwijl andere deksels met een zwaarder verankeringsblok op hun plek moeten blijven liggen. De organisatie kon niet alle putdeksels asfalteren, omdat de race deels over publieke wegen wordt verreden. De stad Las Vegas moet daarom water kunnen blijven afvoeren via de riolering.

Sainz heeft vertrouwen

Carlos Sainz heeft in er in ieder geval vertrouwen in dat de organisatie lering heeft getrokken uit het incident van vorig jaar. “Na wat er vorig jaar is gebeurd, hoop ik dat alles dit jaar is opgelost”, aldus de Spanjaard aan de aanwezige media in Las Vegas. “Ik denk dat het een stuk beter zal zijn voor de race en voor iedereen, en natuurlijk voor alle coureurs, voor de veiligheid. Dat is zeker mijn grootste hoop.”

Lees hier alles over de GP van Las Vegas

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!