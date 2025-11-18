Williams pakt tijdens het aankomende raceweekend in Las Vegas uit met een volledig zwarte livery. Het ontwerp is een eerbetoon aan titelsponsor Atlassian en hun AI-partner Rovo. Het zwart is voorzien van neonaccenten in contrasterende kleuren en moet onder de felle lichten van de gokstad extra opvallen. De gehele livery staat in het teken van de snelheid en kracht van Rovo, zo laat Williams weten.

De eenmalige livery van Williams breekt volledig met de traditionele blauwe kleurstelling. Er zijn wel enkele blauwe details toegevoegd, aangevuld met groene, oranje en paarse pinstripes. Het is de tweede speciale livery die Williams dit seizoen gebruikt. Tijdens het sprintweekend in Austin koos de Britse renstal voor een retrodesign. Het marineblauw met wit was erg populair onder fans en leverde bovendien sportief succes op; Carlos Sainz behaalde in Texas Williams’ eerste sprintpodium.

Succesvolle samenwerking

Teambaas James Vowles benadrukte in een officieel persbericht hoe belangrijk de samenwerking met Atlassian is voor de wederopbouw van Williams. “Deze opvallende livery is de nieuwste ode aan onze samenwerking met Atlassian, die onze technologische transformatie helpt versnellen en Williams weer terugbrengt naar de top”, liet hij weten. Volgens Vowles kon er bovendien geen betere plek zijn voor de presentatie: “Er is geen iconischer plek om dit te onthullen dan Las Vegas, een van de meest technologisch vooruitstrevende steden ter wereld.”

LEES OOK: FIA verplicht teams meer kleur te gebruiken: ‘Auto’s moeten visueel verschillen’

Sinds de start van de samenwerking in maart 2025 heeft Williams meerdere technische tools van Atlassian geïntegreerd om efficiënter te werken en beter te kunnen prioriteren. Als AI-gestuurde tool binnen het techbedrijf speelt Rovo daarbij een centrale rol, zo verklaart Williams in een officieel statement. Het effect is duidelijk zichtbaar in de resultaten; na jaren van sportieve crisis scoorde het team dit jaar al meer punten dan in de afgelopen zeven seizoenen bij elkaar.

Lees hier alles over de GP Las Vegas

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.