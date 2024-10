Max Verstappen kan prima leven met de tweede startplaats in Mexico. “Ik ben heel erg blij met een plek op de voorste rij”, aldus de Nederlander na een spannende kwalificatie. Daarin moest hij de pole laten aan Carlos Sainz, maar bleef hij Lando Norris voor.

Verstappen kende een weinig gelukkig aanloop naar de kwalificatie. Vrijdag had zijn bolide motorproblemen. “Daardoor heb ik gisteren bijna niet kunnen rijden. Daarnaast ging het in de derde vrije training ook niet heel goed, vond ik. Daardoor stond de druk er best goed op voor de kwalificatie.”

Lees ook: Kwalificatie GP Mexico in vogelvlucht

Dat hij daarin als tweede eindigde, kwam door een goede laatste run. Zijn eerste poging in Q3 strandde namelijk door track limits. “Dat mijn tijd uit de eerste run me werd afgenomen, zorgde voor nog meer druk. En het is al een van de moeilijkste circuits wat betreft het rijden van een goede ronde. Dus al met al kan ik hier zeer tevreden mee zijn.”

Verstappen begint zondag aan de race met in het WK een voorsprong van 57 punten op Norris. Die start als derde. De race in Mexico-Stad begint zondag om 21.00 uur Nederlandse tijd. In Mexico zelf is het dan 14.00 uur.

Lees hier alles over de GP van Mexico

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!