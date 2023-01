De snelle straten van Jeddah blijven, ‘naar verwachting’, tot en met 2027 het thuis van de Formule 1 Grand Prix in Saoedi-Arabië. Dat heeft de organisatie van de race bekendgemaakt.

Het Jeddah Corniche Circuit is ook waar de eerste twee Grands Prix van Saoedi-Arabië zijn gehouden, met de race die in 2021 voor het eerst op de kalender stond. Aanvankelijk was het stratencircuit in Jeddah voor slechts een paar jaar aangewezen als racelocatie. Dit vanwege de constructie van een (permanente) omloop nabij hoofdstad Riyad: Qiddiya Circuit.

Aangezien de aanleg van dit circuit, en het omliggende gebied in wat een entertainmentmekka moet worden, nog even voortduurt, lijkt Jeddah nu dus tot en met 2027 zeker van een plek op de kalender. Welke plek dat is, is nog wel de vraag. Dit jaar is Jeddah race twee, medio maart, maar in 2024 zal de Grand Prix van Saoedi-Arabië vanwege de ramadan een andere plek op de kalender krijgen.

Aanpassingen

Het Jeddah Corniche Circuit wordt voor de editie van dit jaar overigens licht aangepast, met werk aan bocht 21, 22 en 23. “We maken het circuit toekomstbestendig, wat ook belangrijk is om te doen”, vertelt Martin Whitaker, CEO van de Saudi Motorsport Company. Volgens Whitaker is de Grand Prix het grootste sportevenement in Saoedi-Arabië, met het koninkrijk dat ook actief inzet op autosport.

Twee Grands Prix?

Volgens bronnen zint Saoedi-Arabië voor de toekomst zelfs op twee Grands Prix in het land. Bij voorkeur de seizoensopener en -finale. Voor 2024 zou de organisatie van de Saoedische Grand Prix ook inzetten op het houden van de seizoensouverture. De race in de oliestaat is door de mensenrechtensituatie niet onomstreden, terwijl de editie van 2022 werd gekenmerkt door een raketaanval in Jeddah.

