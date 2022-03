Zo’n vier uur lang zaten de twintig coureurs vrijdagnacht om de tafel om te bespreken of ze wel in Saoedi-Arabië wilden racen na de raketaanval nabij het circuit eerder op de dag. De inhoud van die gesprekken houden ze, grotendeels, geheim. Maar het is duidelijk dat de sterren van de sport serieuze twijfels hadden over of de show wel moest doorgaan.

Uiteindelijk hebben de coureurs, die tijdens hun meeting ook met Formule 1-bobo’s en teambazen hebben gesproken, ingestemd met het plan om ‘gewoon’ te racen. Dit mede door de garanties die zijn afgegeven door de autoriteiten aan de sport. De teambazen en Formule 1-top hebben de coureurs daar ook verdere uitleg over gegeven, vertelden ze zaterdag.

De ‘coureursvakbond’ GPDA repte in een later statement over een ‘lastige en stressvolle dag’ voor de coureurs. Details over wat er in de coureursmeeting is besproken, zijn schaars. Zaterdag wilden veel coureurs ook niet echt ingaan op wat achter gesloten deuren is besproken – wat hun goed recht is – al blijkt tussen de regels door dat er zeer serieuze gesprekken zijn gevoerd.

“We hebben veel overlegd. Uiteindelijk hebben we de beslissing gemaakt wel te rijden”, vertelt Max Verstappen de Nederlandse pers, waaronder FORMULE 1 Magazine. “Ik denk er na het weekend nog wel meer gesproken wordt. Ik denk dat iedereen er een mening over heeft, maar het is niet verstandig dat nu dit weekend te uiten. Dat komt nog wel, daar hebben we met de rijders en teambazen over gesproken.”

‘Hopen op het beste’

Tegenover The-Race erkent Alfa Romeo’s Valtteri Bottas dat de optie om niet te racen, ook is besproken. “We zijn alle opties afgegaan, dus ook wat er zou gebeuren als we niet zouden racen.” Dat laatste was volgens Bottas ook makkelijker gezegd dan gedaan geweest. “Het team zou dan nog een paar dagen moeten blijven om in te pakken, en je kan ook niet ineens allemaal vluchten naar huis creëren.”

“Aangezien we er toch al waren, was racen de beste optie”, vervolgt Bottas, die aanhaalt dat de veiligheidsvoorwaarden rondom het Jeddah Corniche Circuit zijn verbeterd. “Daardoor was iedereen het er denk ik wel mee eens dat we net zo goed gewoon kunnen racen en verder op het beste hopen”, klinkt dat niet bepaald optimistisch.

‘Gaat niet alleen om ons’

Red Bulls Sergio Pérez haalt op zijn beurt, eveneens tegenover The-Race, aan dat het niet alleen om de coureurs gaat. “Maar ook om de veiligheid van de monteurs en iedereen op het circuit.” Ook hij noemt het ‘uiteindelijk de juiste beslissing’ om te racen. Die beslissing wordt nu unaniem gepresenteerd, al zouden naar verluidt vijf van de twintig coureurs (aanvankelijk) tegen het plan om te racen zijn geweest.

Ferrari’s Carlos Sainz benadrukt wel dat er ‘na de race verder gesproken moet worden’. “Want wat er de laatste 24 uur is gebeurd, moeten we in overweging nemen met oog op de toekomst”, wordt hij geciteerd door ESPN. Daniel Ricciardo vindt ook dat de sport de situatie moet blijven afwegen. Maar voor nu, zegt hij, ‘hebben we als coureurs allemaal een stem gehad in deze uitkomst, en waren we het eens’.