GPDA-voorzitter heeft vertrouwen in seizoenstart: ‘F1 is pionier op vlak van veiligheid’

GPDA-voorzitter Alexander Wurz heeft vertrouwen in de veiligheidsmaatregelen tijdens de GP’s achter gesloten deuren. De Oostenrijker zegt dat de F1 dankzij haar expertise op vlak van veiligheid de risico’s tot een minimum kan beperken. “De Formule 1 weet hoe het moet omgaan met gevaren.”



De Formule 1 plant om het seizoen 2020 op 5 juli in Oostenrijk van start te laten gaan. De eerste race van het kampioenschap vindt plaats zonder fans, om zo het risico op verspreiding van het coronavirus te minimaliseren. Alexander Wurz, voorzitter van de coureursvereniging, zegt dat F1 “pionier is op vlak van veiligheid”.

De Oostenrijker omschrijft aan Racefans hoezeer de F1 gewend is gevaren tot een minimum te beperken. “Elke ronde, elke race gaan we tot het uiterste”, vertelt Wurz. “En toch is het gemiddeld aantal gewonden en doden lager dan eender welke industrie. We weten hoe we met gevaren moeten omgaan.”

Wurz beseft dat het coronavirus een onbekend gevaar is. “Dit is een nieuwe bedreiging. Dit gaat niet over het verwonden van een toeschouwer, een official of een coureur. Het is een nieuwe bedreiging, het is iets anders. Maar hoe je de veiligheidsprotocollen aanpakt en uitvoert… Niemand in deze sport moet het belang van veiligheid en het respecteren ervan uitgelegd worden.”

De GPDA-voorzitter is er dan ook van overtuigd dat de Formule 1 goed voorbereid is. ““We zijn allemaal mensen, we zijn wereldburgers, dus we moeten de veiligheid en gezondheid van de wereld voorop stellen. Maar we zouden niet rijden, of het zou de Formule 1 niet zijn, als we niet maximaal voorbereid zijn.”

