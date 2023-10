De Grand Prix van België is officieel bevestigd voor de Formule 1-kalender van 2025. Daarmee heeft het circuit van Spa-Francorchamps een contractverlenging van één jaar gekregen.

Eerder deze week werd al bekend dat de onderhandelingen tussen de Formule 1 en het circuit in een vergevorderd stadium zaten en dat het er allemaal goed uitzag. HLN stelde toen zelfs al dat tenzij er iets nog grandioos misging, het circuit een contractverlenging zou krijgen. Nu is dat dus ook officieel bevestigd.

“Spa is synoniem met Formule 1”, zegt Formule 1-CEO Stefano Domenicali. “Het was een van de circuits in ons allereerste seizoen en het is erg geliefd bij zowel fans als coureurs. Ik ben dan ook verheugd om onze relatie met hen te verlengen tot 2025. De organisatie heeft de afgelopen jaren grote stappen gezet om de ervaring van de fans en de infrastructuur te verbeteren, en alle belanghebbenden werken nog steeds samen met een duidelijke focus op het leveren van veilige en spannende races.”

Ook de Waalse Minister van Economie reageerde op het bericht. “We zijn trots en enthousiast om aan te kondigen dat de Formule 1 in 2025 opnieuw in Wallonië zal plaatsvinden. Onze regio zal opnieuw aan de top van de internationale scene staan, dankzij haar evenementen van hoge kwaliteit en legendarische sportinfrastructuur.Naast het prestige wil ik ook de aanzienlijke economische impact van dit evenement voor Wallonië en België benadrukken. De Formule 1 Grand Prix belichaamt dus zowel een emblematisch moment in de autosport als een krachtige motor van economische groei voor onze regio.”

De positie van Spa-Francorchamps is de afgelopen jaren allesbehalve zeker. Met een grote aanwas aan nieuwe circuits lijkt het erop dat de Grand Prix van België een van de topkandidaten is om van de kalender af te vallen. Het contract van het circuit is inmiddels drie keer verlengd, steeds met maar één jaar.

